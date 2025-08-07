سوڭعى 25 جىلداعى ەڭ ءىرى مۇناي-گاز كەن ورنى اشلدى
استانا. KAZINFORM - بريتاندىق مۇناي-گاز كومپانياسى BP (British Petroleum) برازيليا جاعالاۋىندا سوڭعى 25 جىلداعى ەڭ ءىرى مۇناي-گاز كەن ورنى اشىلعانىن حابارلادى.
«بۋمەرانگ» دەپ اتالاتىن كەن ورنى ەلدىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىندا، ريو-دە-جانەيرودان 404 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان سانتوس باسسەينىنەن تابىلعان.
كەن ورنى اتلانت مۇحيتىندا، تۇز قاباتىنىڭ استىندا ورنالاسقان. BP كومپانياسى 2022 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا اۋكسيوندا ايماقتاعى مينەرالدى رەسۋرستاردى ءوندىرۋ قۇقىعىن جەڭىپ الدى. كاسىپورىن تەرەڭدىگى 5855 مەتر ۇڭعىما بۇرعىلاپ، جالپى اۋدانى 300 شارشى شاقىرىمنان اساتىن پايدالى قازبالاردىڭ قورىن انىقتادى.
كومىرقىشقىل گازىنىڭ كونسەنتراتسياسىنىڭ جوعارىلاۋى ءوندىرىستى قيىنداتىپ، وڭدەۋ شىعىندارىن ارتتىرۋى مۇمكىن ەكەندىگى اتاپ ءوتىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا BP كەن ورنىنىڭ الەۋەتىن ناقتى انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن قوسىمشا زەرتحانالىق زەرتتەۋلەر جۇرگىزىپ جاتىر.
«بۋمەرانگ» - 2025 -جىلى BP اشقان ونىنشى مۇناي-گاز كەن ورنى. بۇعان دەيىن كومپانيا ماماندارى تەك برازيليادا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ترينيداد، مىسىر، مەكسيكا شىعاناعى، ليۆيا، ناميبيا جانە انگولادا كەن ورىندارىن اشقان بولاتىن.
ەسكە سالا كەتەيىك، وتكەن جىلى قىتايدا 1 ميلليون توننا قورى بار ازياداعى ەڭ ءىرى ليتي كەن ورنى اشىلعان ەدى