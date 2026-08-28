ستراتەگيالىق ماڭىزدى جوبالار ۇلتتىق قوردان قارجىلاندىرىلادى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىن اشقان قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلتتىق قور قاراجاتىن ۇرپاققا قاجەتتى زاماناۋي، ساپالى ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا جۇمساۋ جونىندە ايتتى.
- الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق تۇرعىدان ۇزاقمەرزىمدى پايداسى بار ستراتەگيالىق ماڭىزدى جوبالاردى قارجىلاندىرۋ، سونىڭ ىشىندە ۇلتتىق قوردان قارجى ءبولۋ جوسپارلانىپ وتىر. قاراجات وڭدى-سولدى، ماقساتسىز جۇمسالمايدى. مۇنداي قاۋەسەتتى ەش نارسەدەن حابارسىز، نيەتى تەرىس ادامدار تاراتادى،-دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، پرەزيدەنتتىڭ سوزىنشە، كەز كەلگەن قوردىڭ، اسىرەسە، ۇلتتىق قوردىڭ تيىمدىلىگى، ەڭ الدىمەن، كەلەر ۇرپاقتىڭ يگىلىگى جولىنداعى زور تابىسقا، ناقتى ناتيجەگە قول جەتكىزۋمەن ولشەنەدى.
- ۇلتتىق قوردىڭ پايداسىن بالالارىمىز كورىپ وتىر. ولاردىڭ ەسەپشوتىنا قوماقتى قاراجات اۋدارىلىپ جاتىر. كەلەشەكتە وسكەلەڭ ۇرپاققا قىزمەت ەتەتىن زاماناۋي، ساپالى ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋىمىز كەرەك. باسقاشا ايتقاندا، ەلىمىزدىڭ الداعى ونداعان جىلدار، ءتىپتى عاسىرلار بويى دامۋىنا بەرىك نەگىز قالانادى. مەملەكەتىمىزدىڭ ىرگەسى دە وسى يگى ىستەردىڭ ارقاسىندا بەكي تۇسەدى. بۇل ماسەلەگە قازاقستان حالقىنا ارناعان جولداۋىمدا كەڭىرەك توقتالامىن،-دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پارتيالاردىڭ بيلىك جۇيەسىندەگى ىقپالى دا كۇشەيە تۇسەتىنى جونىندەگى پرەزيدەنت مالىمدەمەسىن جاريالاعانبىز.