ۇستەل تەننيسىنەن قىتايلىق الەم چەمپيونى قازاقستان اتىنان ونەر كورسەتەدى
استانا. KAZINFORM - ۇستەل تەننيسىنەن الەم جانە ازيا چەمپيونى قىتايلىق فان بو قازاقستاندىق كلۋب ساپىندا ونەر كورسەتەدى.
Nomad ۇستەل تەننيسى اكادەمياسى قىتايلىق سپورتشىنىڭ كوماندا قۇرامىنا قوسىلعانىن رەسمي جاريالادى.
- الەمدىك دەڭگەيدەگى سپورتشىنىڭ قوسىلۋى كوماندانى نىعايتىپ قانا قويماي، سونىمەن قاتار قازاقستانداعى ۇستەل تەننيسىن دامىتۋداعى ستراتەگيالىق قادام. فان بونىڭ قاتىسۋىمەن قازاقستانداعى ۇستەل تەننيسى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلىپ وتىر. فان بو جاتتىعۋ پروتسەسىنە بەلسەندى قاتىسادى، حالىقارالىق تاجىريبەمەن بولىسەدى، سپورتشىلارعا كەڭەس بەرەدى جانە جەتەكشى ويىنشىلاردىڭ سپاررينگ-سەرىكتەسى رەتىندە ارەكەت ەتەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى اكادەميا باسپا ءسوز قىزىمەتى.
ايتا كەتەرلىگى، فان بو قازاقستاندىق كوماندا ساپىندا دۇنيەجۇزىلىك ۇستەل تەننيسى كاسىبي ليگاسىندا (WTT) باق سىنايدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، فان بو وتكەن جىلى ۇستەل تەننيسىنەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اشىق كۋبوگىنا قاتىستى.
سونىمەن قاتار. قىتايلىق سپورتشى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆپەن كەزدەسىپ، اڭگىمەلەسكەن بولاتىن.
اۆتور
مۇحتار قاليموللا ۇلى