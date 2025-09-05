ستۋدەنتتەرىمىز قاي ەلدە وقۋعا قۇمارتادى؟
استانا. قازاقپارات- ەلدەن شەتەلگە كەتكەن قازاقستاندىق ستۋدەنتتەر كوبىنە قاي مەملەكەتتەردە وقۋعا قۇمارتادى؟ «بولاشاق» باعدارلاماسى باستالعالى ونىڭ شاپاعاتىن 13 مىڭنان استام بىلىمگەرىمىز كورىپتى.
بيىلعى وقۋ جىلى اياسىندا مىڭنان استام ستيپەنديات ءبىلىم الىپ جاتىر. وسى كۇنگە دەيىن ءبىلىم قۋعان جاستارىمىزدىڭ باسىم بولىگى ساپالى ءبىلىمدى ۇلى بريتانيادان ىزدەگەن. تۇماندى البيونداعى وقۋ ورىندارىنىڭ ەڭ تانىمالى - مانچەستەر، ۋوريك جانە لوندون ۋنيۆەرسيتەتتەرى.
ودان كەيىن ا ق ش- تاعى بوستون جانە كورشى رەسەيدەگى ماسكەۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتتەرى ەكەن. وتانداستارىمىزدىڭ جارتىسىنان كوبى گۋمانيتارلىق باعىتتا ءبىلىم الىپتى. سۇرانىستاعى ماماندىقتار اراسىندا ەكىنشى ورىندا ينجينەرلىك-تەحنيكالىق سالا تۇر. سوسىن مەديتسينا مەن مادەنيەت باعىتى ەكەن.
ايتا كەتەيىك، بۇل تەك «بولاشاق» باعدارلاماسى بويىنشا ءبىلىم ىزدەگەن قازاقستاندىقتاردىڭ سانى. بۇدان باسقا ءوز بەتىنشە شەتەلگە كەتكەن ستۋدەنتتەردىڭ سانى تۋرالى ستاتيستيكا جوق.
24.kz