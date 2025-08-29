ستۋدەنتتەر جاتاقحانادان ورىن الۋعا ونلاين ءوتىنىش بەرە الادى
استانا. KAZINFORM - سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ءتۇرلى سالالاردا تيىمدىلىكتى ارتتىرىپ، ازاماتتار مەن مەملەكەت ءۇشىن رەسۋرستاردى ۇنەمدەۋگە جول اشىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ق ر سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعرىش ونەركاسىبى ۆيتسە-ءمينيسترى مۋن دميتري اندرەيەۆيچ مالىمدەدى.
ول ءوز سوزىندە ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا تالاپكەرلەر ءۇشىن جوعارى وقۋ ورىندارىنا ءتۇسۋ ءۇردىسى تولىعىمەن ونلاين فورماتقا كوشىرىلگەنىن ايتتى. سونىمەن قاتار قىزمەتتەر eGov پورتالى مەن جوعارى ءبىلىم بەرۋدىڭ ءبىرىڭعاي پلاتفورماسى ارقىلى قولجەتىمدى ەكەنىن، تالاپكەرلەر جاتاقحانادان ورىن الۋعا دا، ەمحاناعا تىركەلۋگە دە ءوتىنىش بەرە الاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل شەشىمدەر ازاماتتاردىڭ كولىك شىعىندارىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەردى. جىل سايىن 300 ميلليون تەڭگەگە دەيىن ۇنەمدەلىپ وتىر. سونىمەن قاتار ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋدىڭ قاعاز سەرتيفيكاتىن بەرۋ الىنىپ تاستالىپ، پروتسەسس اۆتوماتتاندىرىلدى. بۇل باعىتتا جىل سايىن 83 ميلليون تەڭگە ۇنەمدەلۋدە. جالپى، پروتسەستەردىڭ تيىمدىلىگى شامامەن 90 پايىزعا جەتتى. سەبەبى كوپتەگەن كەزەڭدەر قىسقارتىلىپ، اۆتوماتتاندىرىلدى. 2023-جىلدان بەرى 26 مىڭنان استام ءوتىنىش قارالدى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ايتا كەتەيىك، تسيفرلاندىرۋ تەك قانا ۇنەم ەمەس، سونىمەن قاتار ازاماتتارعا كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
ەسكە سالايىق، پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى كەڭەستە بەرگەن تاپسىرمالارىن جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا سيفرلىق شتاب وتىرىسىن وتكىزگەن.