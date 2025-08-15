ۇستازدىڭ نازارى بالا وقىتۋ ىسىندە بولۋعا ءتيىس - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - قازىرگى تاڭدا 500 مىڭنان استام ۇستازعا ۇستەمە اقى تولەنەدى. بۇل تۋرالى ەلوردادا ءوتىپ جاتقان ۇستازداردىڭ رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنسياسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ۇلت ۇستازى احمەت بايتۇرسىنوۆ «مەكتەپتىڭ جانى - مۇعالىم» دەگەن. ءبىز وركەنيەتتى ەل بولامىز دەسەك، ۇستازدارعا بارىنشا جاعداي جاساۋىمىز كەرەك. مەن ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا ايرىقشا ءمان بەرەمىن. 2019 -جىلى پرەزيدەنت رەتىندە قابىلداعان العاشقى شەشىمدەردىڭ ءبىرى ۇستازدارعا قاتىستى بولعانىن بىلەسىزدەر. قازىر - ءبىلىم مەن عىلىمنىڭ زامانى. جاھاندانۋ داۋىرىندە وزىق ءبىلىمدى يگەرگەن، جاڭا تەحنولوگيانى مەڭگەرگەن ەلدىڭ ۇپايى تۇگەل بولادى. بۇگىن سانالى ۇرپاق تاربيەلەي الساق، ەرتەڭ زامان كوشىنىڭ باسىندا جۇرەمىز. سوندىقتان وسى سالانى قولداۋ مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ نەگىزگى باسىمدىعى بولىپ قالا بەرەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتاپ وتۋىنشە، سوڭعى جىلدارى بۇل باعىتتا اۋقىمدى جۇمىس اتقارىلدى. 2019 -جىلدان بەرى ءبىلىم سالاسىنىڭ بيۋدجەتى ءۇش ەسە ارتتى. وسى ۋاقىتتا 1 ميلليوننان استام وقۋشىعا ارنالعان 1200 مەكتەپ اشىلدى. «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا جالپى سانى 217 مەكتەپ قۇرىلىسى جوسپارلاندى. قازىر 128 مەكتەپ سالىندى. بۇدان بولەك، ءبىلىم بەرۋ ينفراقۇرىلىمىن قولداۋ قورىنىڭ قارجىسىنا الپىستان استام مەكتەپ سالىندى. تاعى 30 عا جۋىعى سالىنىپ جاتىر.
- پەداگوگ مارتەبەسى تۋرالى» ارنايى زاڭ قابىلداندى. «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ۇستازى» اتاعى بەلگىلەندى بۇگىندە 74 مۇعالىم وسى قۇرمەتتى اتاققا يە بولدى. بىلتىر 2 ۇستاز «قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى» اتاندى. بۇل - بارشا پەداگوگتەر قاۋىمىنا كورسەتىلگەن زور قۇرمەتتىڭ بەلگىسى. مۇعالىمدەردىڭ الەۋمەتتىك جاعدايىن جاقسارتۋ ءاردايىم باستى نازاردا. سوڭعى ءتورت جىلدىڭ ىشىندە ولاردىڭ جالاقىسى 2 ەسە ءوستى. قازىرگى تاڭدا 500 مىڭنان استام ۇستازعا ۇستەمە اقى تولەنەدى. «ءبىلىم بەرۋدەگى وزگەرىستەردىڭ مىڭ كوشباسشىسى» جوباسى قولعا الىندى. وسى جوباعا قاتىسقان 332 مامان مەكتەپ ديرەكتورى بولىپ تاعايىندالدى. مۇعالىمدەر ءوز مىندەتىنە كىرمەيتىن ارتىق جۇمىستان بوساتىلدى. ۇستازدىڭ نازارى بالا وقىتۋ ىسىندە بولۋعا ءتيىس، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلدىڭ ەرتەڭى مۇعالىمدەرگە تىكەلەي بايلانىستى ەكەنىن ايتتى.