ۇستازدار مەن تالىمگەرلەر جوعارى مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتالدى
استانا. KAZINFORM - شاكىرتتەرى بەدەلدى حالىقارالىق جارىستا توپ جارعان ۇستازدار مەن تالىمگەرلەر جوعارى مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتالدى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
اتاپ ايتقاندا، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جارلىعىمەن ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى اسا ۇزدىك جەتىستىكتەرى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا سىڭىرگەن ايرىقشا ەڭبەگى ءۇشىن استانا قالاسىنداعى نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ مۇعالىمى مەيرامگۇل كەنجەحانوۆاعا، الماتى قالاسىنداعى №134 ليتسەي مۇعالىمى يرينا نەستەرەنكوعا - «قۇرمەت» وردەنى، «Edlight Academy» ادىسكەرى جانبولات جولگەلديەۆكە، قاراعاندى قالاسىنداعى نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ مۇعالىمى قارلىعاش جولدىبايەۆاعا، «Haileybury Almaty» مەكتەبىنىڭ مۇعالىمى ۆلاديمير جۋككە بەرىلدى.
سونىمەن قاتار وسكەمەن قالاسى ءبىلىم- يننوۆاتسيا ليتسەيىنىڭ مۇعالىمى ايگۇل سەيىتداۋلەتكە - «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالى، قىزىلوردا قالاسىنداعى ءبىلىم- يننوۆاتسيا ليتسەي-ينتەرناتىنىڭ مۇعالىمى باتىر جارقىنعا، تالدىقورعان قالاسىنداعى №24 ليتسەي مۇعالىمى مەرۋەرت ابايەۆاعا، پاۆلودار قالاسىنداعى ءبىلىم-يننوۆاتسيا ليتسەي-ينتەرناتىنىڭ مۇعالىمى ولجاس امزەيەۆكە، الماتى قالاسىنداعى رەسپۋبليكالىق فيزيكا-ماتەماتيكا مەكتەبىنىڭ مۇعالىمى باقىت مامىشيەۆكە «شاپاعات» مەدالى بەرىلدى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اقوردادا حالىقارالىق ءپان وليمپيادالارىندا جەڭىمپاز اتانىپ، جۇلدەلى ورىندارعا يە بولعان وقۋشىلارمەن جانە ستۋدەنتتەرمەن كەزدەسكەنىن جازعان ەدىك.