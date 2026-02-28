ستالكينگ ءۇشىن 50 تاۋلىككە دەيىن قاماۋ جازاسى ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ستالكينگ العاش رەت قىلمىستىق قۇقىقبۇزۋشىلىق رەتىندە زاڭمەن بەكىتىلدى. ەندى جۇيەلى تۇردە قۋدالاپ، پسيحولوگيالىق قىسىم كورسەتكەندەر قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى.
استانا قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى قوعامدىق قاۋىپسىزدىك باسقارماسىنىڭ باسشىسى مارات ومىربايەۆ مالىمدەگەندەي، 2025-جىلعى 16-شىلدەدە «زاڭ جانە ءتارتىپ» تۇجىرىمداماسىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا قىلمىستىق كودەكسكە 115-1-باپ - «ستالكينگ» ەنگىزىلدى. وسىلايشا، ۇلتتىق زاڭنامادا جابىرلەنۋشىنىڭ ەركىندىگىنە جۇيەلى تۇردە قىسىم كورسەتكەندەر دەربەس قىلمىس رەتىندە تانىلدى.
- بۇل نورما ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن قورعاۋعا، قۇقىقبۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋعا جانە قوعامدا پسيحولوگيالىق قىسىمعا نولدىك توزبەۋشىلىك قاعيداتىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان، - دەدى مارات ومىربايەۆ استانا قالاسىنىڭ كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە.
جاڭا باپقا سايكەس، ستالكينگ جاساعانى ءۇشىن 200 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە دەيىن ايىپپۇل، 200 ساعاتقا دەيىن قوعامدىق جۇمىستار نەمەسە 50 تاۋلىككە دەيىن قاماۋعا الۋ جازاسى قاراستىرىلعان.
پوليتسيا وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، ەگەر قۋدالاۋ كۇش قولدانۋمەن، قورقىتۋمەن نەمەسە جەكە ومىرگە قول سۇعۋمەن قاتار جۇرسە، وندا بۇل ارەكەت قىلمىستىق كودەكستىڭ باسقا باپتارى بويىنشا دا قارالادى.
ەسكە سالايىق، جۋىردا الماتىدا ازاماتتاردى قاساقانا قۋدالاۋ مەن پسيحولوگيالىق قىسىمنان قورعاۋعا باعىتتالعان قىلمىستىق كودەكستىڭ 115-1-بابى بويىنشا العاشقى سوت ۇكىمدەرىنىڭ ءبىرى شىقتى.