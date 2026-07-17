KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەسەت بايكەن ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ اكىمى بولىپ تاعايىندالدى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ەسەت بايكەن ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ اكىمى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.

    Байкен
    Фото: gov.kz

    ەسەت بەرىك ۇلى بايكەن 1986-جىلى قاراعاندى وبلىسىنىڭ نۇرا اۋدانىنداعى بارشىن اۋىلىندا دۇنيەگە كەلگەن.

    2008-جىلى قازاق گۋمانيتارلىق زاڭ ۋنيۆەرسيتەتىن، 2010-جىلى ە. ا. بوكەتوۆ اتىنداعى قاراعاندى مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن ءتامامداعان. ەكونوميكا باكالاۆرى، قۇقىقتانۋ باكالاۆرى.

    ەڭبەك جولىن 2008-جىلى استانا قالاسىنىڭ ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ باسقارماسىندا جەتەكشى، سونان سوڭ باس مامان رەتىندە باستادى.

    2010-جىلدان بەرى «استانا قالاسى اكىمدىگى اپپاراتى» م م الەۋمەتتىك-مادەني سالا ءبولىمىنىڭ باس مامانى.

    2013-جىلى استانا قالاسى اكىمىنىڭ باس ينسپەكتورى، «استانا قالاسى اكىمدىگى اپپاراتى» م م ۇيىمداستىرۋ-ينسپەكتورلىق ءبولىمىنىڭ جەتەكشىسى بولىپ تاعايىندالدى.

    2016-جىلى ق ر پرەزيدەنت اكىمشىلىگى جەتەكشىسىنىڭ حاتشىلىق ساراپشىسى بولدى.

    2017-جىلدان باستاپ نۇرا اۋدانى اكىمى لاۋازىمىنا تاعايىندالعانعا دەيىن ق ر پرەزيدەنتى اپپاراتىنىڭ مەملەكەتتىك باقىلاۋ جانە ۇيىمداستىرۋ-اۋماقتىق جۇمىس ءبولىمىنىڭ مەملەكەتتىك ينسپەكتورى قىزمەتىن اتقارعان.

    مەملەكەتتىك باقىلاۋ جانە ۇيىمداستىرۋ-اۋماقتىق جۇمىس ءبولىمى مەملەكەتتىك ينسپەكتورى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى (02.08.2017- 31.01.2019)

    قاراعاندى وبلىسى نۇرا اۋدانىنىڭ اكىمى (01.02.2019- 03.07.2019)

    نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمى اپپاراتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى (04.07.2019- 28.08.2019)

    نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمى اپپاراتىنىڭ باسشىسى (29.08.2019- 10.2020)

    نۇر-سۇلتان قالاسى «سارىارقا» اۋدانىنىڭ اكىمى (10.2020- 02.2022)

    استانا قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى (02.2022 باستاپ)

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن بولات ورال ۇلى اقشولاقوۆ اتىراۋ وبلىسىنىڭ اكىمى لاۋازىمىنا تاعايىندالعانىن جازعان ەدىك.

    بيلىك جانە ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور