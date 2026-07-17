ەسەت بايكەن ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ اكىمى بولىپ تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ەسەت بايكەن ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ اكىمى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
ەسەت بەرىك ۇلى بايكەن 1986-جىلى قاراعاندى وبلىسىنىڭ نۇرا اۋدانىنداعى بارشىن اۋىلىندا دۇنيەگە كەلگەن.
2008-جىلى قازاق گۋمانيتارلىق زاڭ ۋنيۆەرسيتەتىن، 2010-جىلى ە. ا. بوكەتوۆ اتىنداعى قاراعاندى مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن ءتامامداعان. ەكونوميكا باكالاۆرى، قۇقىقتانۋ باكالاۆرى.
ەڭبەك جولىن 2008-جىلى استانا قالاسىنىڭ ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ باسقارماسىندا جەتەكشى، سونان سوڭ باس مامان رەتىندە باستادى.
2010-جىلدان بەرى «استانا قالاسى اكىمدىگى اپپاراتى» م م الەۋمەتتىك-مادەني سالا ءبولىمىنىڭ باس مامانى.
2013-جىلى استانا قالاسى اكىمىنىڭ باس ينسپەكتورى، «استانا قالاسى اكىمدىگى اپپاراتى» م م ۇيىمداستىرۋ-ينسپەكتورلىق ءبولىمىنىڭ جەتەكشىسى بولىپ تاعايىندالدى.
2016-جىلى ق ر پرەزيدەنت اكىمشىلىگى جەتەكشىسىنىڭ حاتشىلىق ساراپشىسى بولدى.
2017-جىلدان باستاپ نۇرا اۋدانى اكىمى لاۋازىمىنا تاعايىندالعانعا دەيىن ق ر پرەزيدەنتى اپپاراتىنىڭ مەملەكەتتىك باقىلاۋ جانە ۇيىمداستىرۋ-اۋماقتىق جۇمىس ءبولىمىنىڭ مەملەكەتتىك ينسپەكتورى قىزمەتىن اتقارعان.
مەملەكەتتىك باقىلاۋ جانە ۇيىمداستىرۋ-اۋماقتىق جۇمىس ءبولىمى مەملەكەتتىك ينسپەكتورى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى (02.08.2017- 31.01.2019)
قاراعاندى وبلىسى نۇرا اۋدانىنىڭ اكىمى (01.02.2019- 03.07.2019)
نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمى اپپاراتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى (04.07.2019- 28.08.2019)
نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمى اپپاراتىنىڭ باسشىسى (29.08.2019- 10.2020)
نۇر-سۇلتان قالاسى «سارىارقا» اۋدانىنىڭ اكىمى (10.2020- 02.2022)
استانا قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى (02.2022 باستاپ)
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن بولات ورال ۇلى اقشولاقوۆ اتىراۋ وبلىسىنىڭ اكىمى لاۋازىمىنا تاعايىندالعانىن جازعان ەدىك.