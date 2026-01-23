سەرىك ساپيەۆ ورىنباسارىمەن بولعان جانجالعا نۇكتە قويدى
استانا. KAZINFORM - وليمپيادا چەمپيونى، مەملەكەتتىك قىزمەتكەر سەرىك ساپيەۆ الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن ب ا ق- تا قىزۋ تالقىلانعان ورىنباسارىمەن بايلانىستى جاعدايعا قاتىستى رەسمي پىكىر ءبىلدىردى. ول بۇل ماسەلەنىڭ تولىق قارالىپ، شەشىلگەنىن مالىمدەدى.
سەرىك ساپيەۆ مەملەكەتتىك قىزمەتشى رەتىندە ادەپ نورمالارىن قاتاڭ ساقتايتىنىن جانە قانداي دا ءبىر ارانداتۋشىلىققا ەرمەيتىنىن ايتادى.
- الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا تاراپ جاتقان جاعدايعا بايلانىستى جاۋاپ بەرەيىن دەپ شەشتىم. مەن مەملەكەتتىك قىزمەتشى رەتىندە ءوز مىندەتىمدى اتقارۋ بارىسىندا مەملەكەتتىك قىزمەتشىنىڭ ادەپ قاعيداتتارىن قاتاڭ ساقتايمىن. بالا كەزىمنەن باپكەرلەرىم ماعان شارشى الاڭنان تىس جەرلەردە كۇش قولدانۋعا بولمايتىنىن ۇيرەتكەن. ءاربىر ءىس-ارەكەتىم ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك ارقالايتىنىمدى تولىق تۇسىنەمىن. سوندىقتان قانداي دا ءبىر ارانداتۋشىلىققا ەرمەيمىن. ماسەلە تولىق قارالىپ، جابىق دەپ ەسەپتەلەدى، - دەدى سەرىك ساپيەۆ.
وليمپيادا چەمپيونى ءوز سوزىندە كۇش قولدانۋ سپورت ارەناسىمەن شەكتەلۋى ءتيىس ەكەنىن، ال مەملەكەتتىك قىزمەتتە سابىر مەن جاۋاپكەرشىلىك ءبىرىنشى ورىندا تۇراتىنىن جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن الەۋمەتتىك جەلىلەردە سەرىك ساپيەۆ پەن ونىڭ ورىنباسارىنا قاتىستى ءتۇرلى بولجام تاراعان بولاتىن. رەسمي تۇسىنىكتەمەدەن كەيىن اتالعان جاعداي اياقتالعان ءىس رەتىندە قاراستىرىلىپ وتىر.
اۆتور
كاميلا مۇلىك