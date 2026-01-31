سەرىك جۇمانعارين ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا كەڭەسىنىڭ 2026 -جىلعى العاشقى وتىرىسىن اشتى
استانا. KAZINFORM - بيىل قازاقستان ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا ءتوراعالىق ەتىپ جاتىر. ماسكەۋدە وتكەن ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا كەڭەسىنىڭ بيىلعى العاشقى وتىرىسىن اشا وتىرىپ، سەرىك جۇمانعارين كەڭەس مۇشەلەرى مەن بايقاۋشى ەلدەردىڭ وكىلدەرىنە ارناپ ءسوز سويلەپ، قازاقستان ءتوراعالىعىنىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارىن اتاپ ءوتتى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- قازاقستان پرەزيدەنتى مەملەكەت باسشىلارىنا جولداعان ۇندەۋىندە ە ا ە و اياسىنداعى ورتاق جۇمىسىمىزدىڭ باسىم باعىتتارىن ايقىندادى. 2026 -جىلى ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى سالالارىندا جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىن ەنگىزۋگە، وداقتىڭ لوگيستيكالىق الەۋەتىن ءتيىمدى پايدالانۋعا، ونەركاسىپ پەن اگروونەركاسىپ كەشەنىن تسيفرلاندىرۋعا، ءوزارا ساۋداداعى كەدەرگىلەردى جويۋعا، سونداي-اق ءۇشىنشى ەلدەرمەن ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا باسا نازار اۋدارۋ ۇسىنىلادى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار ورتاق پروتسەستەردى تولىق كولەمدە جۇزەگە اسىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعى ەرەكشە اتالدى. قازىرگى تاڭدا بەكىتىلگەن 77 ورتاق پروتسەستىڭ تەك 42 سى عانا ناقتى جۇزەگە اسىرىلعان. ۋاكىلەتتى ورگانداردىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرى ءوزارا ينتەگراتسيالانباي، وداق ىشىندە تاۋارلاردىڭ ەركىن قوزعالىسىن قامتاماسىز ەتۋ قيىن.
باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى رەتىندە «كەدەرگىسىز» ترانزيت اتالدى. بۇل ناۆيگاتسيالىق پلومبالاردى كەڭ كولەمدە قولدانۋدى، ءبىرىڭعاي ترانزيتتىك دەكلاراتسيانى ەنگىزۋدى جانە كەدەندىك باجداردى تولەۋدى قامتاماسىز ەتۋدىڭ بىرىزدەندىرىلگەن تەتىكتەرىن پايدالانۋدى كوزدەيدى. اتالعان شارالار تاسىمالدىڭ جىلدامدىعى مەن قۇنىنا تىكەلەي اسەر ەتەدى.
سونداي- اق كووپەراتسيالىق جوبالاردى دامىتۋعا ايرىقشا كوڭىل بولىنبەك. قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستان، قىرعىزستان، بەلارۋس جانە رەسەي كومپانيالارىنىڭ قاتىسۋىمەن بەس كووپەراتسيالىق جوبا ماقۇلدانعان. نەگىزگى مىندەت - كووپەراتسيا قورجىنىن كەڭەيتۋ، بىرلەسكەن ءوندىرىستى ۇلعايتۋ، جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋ جانە لوكاليزاتسيالاۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋ.
وتكىزۋ نارىقتارىن كەڭەيتۋ ماقساتىندا ءۇشىنشى ەلدەرمەن ساۋدا كەلىسىمدەرىن كەزەڭ- كەزەڭىمەن ىلگەرىلەتۋ ۇسىنىلدى. بۇل كەلىسىمدەر ەاەو- عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ بيزنەسى ءۇشىن تۇراقتى ءوسۋدىڭ نەگىزگى كوزدەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرىلادى.