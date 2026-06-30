سەرىك جۇمانعارين امەريكالىق بيزنەس ءۇشىن پەرسپەكتيۆالى سالالاردى اتادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن ا ق ش ىسكەرلىك دوڭگەلەك ۇستەلى بارىسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين امەريكالىق سەرىكتەستەرمەن ۇزاق مەرزىمدى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ءبىرقاتار پەرسپەكتيۆالى باعىتتى اتادى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ءبىرىنشى كەزەكتە شيكىزاتتى تەرەڭ وڭدەۋ سالاسىنىڭ الەۋەتى جوعارى. قازاقستاننىڭ مەتال، كومىرسۋتەك جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ قورى مىس، اليۋميني، تەمىر، سيرەك جەر مەتالدارى، مۇناي-حيميا، مۇناي وڭدەۋ، كومىر حيمياسى جانە ءبيداي وڭدەۋ باعىتتارىندا اۋقىمدى مۇمكىندىكتەر ۇسىنىپ وتىر. بۇل سەكتورداعى ىقتيمال جوبالاردىڭ جالپى كولەمى شامامەن 95 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا باعالانادى.
سونداي-اق يمپورتتى الماستىرۋ باعىتىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىر. سەرىك جۇمانعارين يمپورت كولەمى 50 پايىزدان اساتىن جانە جەرگىلىكتەندىرۋ ەكونوميكالىق تۇرعىدان ءتيىمدى سالالار انىقتالعانىن ايتتى.
- قازىرگى تاڭدا جالپى قۇنى 20 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان اساتىن جۇزدەگەن جوبا قالىپتاستىرىلعان. ولاردىڭ باسىم بولىگىن مەملەكەتتىك قولداۋسىز ىسكە اسىرۋعا مۇمكىندىك بار، - دەدى مينيستر.
بۇدان بولەك، سەرىك جۇمانعارين ينفراقۇرىلىم سالاسىندا دا ءىرى جوبالار قاراستىرىلعانىن اتاپ ءوتتى.
- ۇلتتىق ينۆەستيتسيالىق جوسپار اياسىندا جالپى قۇنى 80 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جۋىق 200 دەن استام جوبا ىسكە اسىرىلماق. ال ەنەرگەتيكا جانە كوممۋنالدىق سەكتوردى جاڭعىرتۋ باعدارلاماسى اياسىندا ەلەكتر ەنەرگياسىن ءوندىرۋ مەن جەلىلەردى دامىتۋعا قوسىمشا 25 ميلليارد ا ق ش دوللارى باعىتتالادى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار مينيستر ەكسپورتقا باعدارلانعان ونەركاسىپتىك جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا مۇددەلى جەتەكشى حالىقارالىق كومپانيالارمەن ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
بۇعان دەيىن قازاقستان مەن ا ق ش بيزنەسى جاڭا سەرىكتەستىككە قادام باساتىنىن جازعانبىز.