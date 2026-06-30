KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    سەرىك جۇمانعارين امەريكالىق بيزنەس ءۇشىن پەرسپەكتيۆالى سالالاردى اتادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن ا ق ش ىسكەرلىك دوڭگەلەك ۇستەلى بارىسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين امەريكالىق سەرىكتەستەرمەن ۇزاق مەرزىمدى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ءبىرقاتار پەرسپەكتيۆالى باعىتتى اتادى.

    Серік Жұманғарин
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ءبىرىنشى كەزەكتە شيكىزاتتى تەرەڭ وڭدەۋ سالاسىنىڭ الەۋەتى جوعارى. قازاقستاننىڭ مەتال، كومىرسۋتەك جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ قورى مىس، اليۋميني، تەمىر، سيرەك جەر مەتالدارى، مۇناي-حيميا، مۇناي وڭدەۋ، كومىر حيمياسى جانە ءبيداي وڭدەۋ باعىتتارىندا اۋقىمدى مۇمكىندىكتەر ۇسىنىپ وتىر. بۇل سەكتورداعى ىقتيمال جوبالاردىڭ جالپى كولەمى شامامەن 95 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا باعالانادى.

    سونداي-اق يمپورتتى الماستىرۋ باعىتىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىر. سەرىك جۇمانعارين يمپورت كولەمى 50 پايىزدان اساتىن جانە جەرگىلىكتەندىرۋ ەكونوميكالىق تۇرعىدان ءتيىمدى سالالار انىقتالعانىن ايتتى.

    - قازىرگى تاڭدا جالپى قۇنى 20 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان اساتىن جۇزدەگەن جوبا قالىپتاستىرىلعان. ولاردىڭ باسىم بولىگىن مەملەكەتتىك قولداۋسىز ىسكە اسىرۋعا مۇمكىندىك بار، - دەدى مينيستر.

    بۇدان بولەك، سەرىك جۇمانعارين ينفراقۇرىلىم سالاسىندا دا ءىرى جوبالار قاراستىرىلعانىن اتاپ ءوتتى.

    - ۇلتتىق ينۆەستيتسيالىق جوسپار اياسىندا جالپى قۇنى 80 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جۋىق 200 دەن استام جوبا ىسكە اسىرىلماق. ال ەنەرگەتيكا جانە كوممۋنالدىق سەكتوردى جاڭعىرتۋ باعدارلاماسى اياسىندا ەلەكتر ەنەرگياسىن ءوندىرۋ مەن جەلىلەردى دامىتۋعا قوسىمشا 25 ميلليارد ا ق ش دوللارى باعىتتالادى، - دەدى ول.

    سونىمەن قاتار مينيستر ەكسپورتقا باعدارلانعان ونەركاسىپتىك جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا مۇددەلى جەتەكشى حالىقارالىق كومپانيالارمەن ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.

    بۇعان دەيىن قازاقستان مەن ا ق ش بيزنەسى جاڭا سەرىكتەستىككە قادام باساتىنىن جازعانبىز.

    بيلىك جانە ساياسات ەكونوميكا ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور