19:33, 24 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
سەرىك بورامبايەۆ قورعانىس مينيسترلىگىندەگى قىزمەتىنەن بوساتىلدى
استانا. KAZINFORM - قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سەرىك بورامبايەۆ قىزمەتىنەن كەتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن سەرىك جاقسىعالي ۇلى بورامبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنان بوساتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بۇرىن جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى تاعايىندالعانىن جازعان ەدىك.