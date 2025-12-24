ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:33, 24 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    سەرىك بورامبايەۆ قورعانىس مينيسترلىگىندەگى قىزمەتىنەن بوساتىلدى

    استانا. KAZINFORM - قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سەرىك بورامبايەۆ قىزمەتىنەن كەتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Борамбаев Серік Жақсығалиұлы
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    - مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن سەرىك جاقسىعالي ۇلى بورامبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنان بوساتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇدان بۇرىن جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى تاعايىندالعانىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار