سۋپەرماركەتتە نەمەسە ساۋدا ورتالىعىندا جۇرگەندە نەنى ءبىلۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - جىل سايىن سۋپەرماركەتتەر مەن ساۋدا ورتالىقتارىنا سۇرانىس ارتىپ كەلەدى. الايدا وندا جاعداي جايلى بولعانىمەن داۋ تۋدىراتىن ماسەلەلەر دە جوق ەمەس. مىسالى، قاۋىپسىزدىك قىزمەتكەرلەرى سومكەڭىزدى ارنايى ۇياشىققا قالدىرۋدى تالاپ ەتەدى نەمەسە سومكەنى اشىپ كورسەتۋدى سۇرايدى. بۇل تالاپ قانشالىقتى زاڭدى؟
بىرىنشىدەن، «تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭى (24-باپ) ازاماتتىڭ تاۋارلار مەن قىزمەتتەرگە ەركىن جانە قاۋىپسىز قول جەتكىزۋ قۇقىعىن بەكىتەدى. بۇل ساتىپ الۋشى ساۋدا زالىنا جەكە زاتتارىمەن، ياعني سومكەمەن، ريۋكزاكپەن ەركىن كىرە الاتىنىن بىلدىرەدى.
زاڭنىڭ ەشقانداي نورماسى ولاردى ساقتاۋ كامەراسىنا تاپسىرۋعا مىندەتتەمەيدى. ەگەر كۇزەتشى سىزگە مۇنى ۇسىنسا، ءوز ەركىڭىزبەن كەلىسكەن جاعدايدا عانا زاڭ شەڭبەرىندە ارەكەت ەتەدى. مۇنداي جاعداي ق ر ازاماتتىق كودەكسىنىڭ 39-تاراۋىندا، «ساقتاۋ شارتىمەن» رەتتەلەدى. ال 380-باپقا سايكەس كەز كەلگەن شارت ءوزارا كەلىسىم بويىنشا جاسالادى.
كوبىنە شىعاردا كۇزەتشى سومكەنى اشىپ كورسەتۋدى سۇرايدى. الايدا بۇل تالاپ ەمەس، سىپايى ءوتىنىش قانا جانە ءسىز باس تارتۋعا تولىق قۇقىعىڭىز بار. ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنە (ق ر ا ق ب ت ك) سايكەس، 16-باپتا جەكە تەكسەرۋ جانە زاتتاردى تەكسەرۋ تەك اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق جاسالعان جاعدايلاردا عانا، تەك ۋاكىلەتتى ورگاندار، ياعني پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى تاراپىنان جۇزەگە اسىرىلۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار، مۇنداي ءىس-شارالار بەينەجازباعا ءتۇسىرىلىپ، مىندەتتى تۇردە حاتتاما تولتىرىلۋى كەرەك (ق ر ا ق ب ت ك 791-بابىن قاراڭىز). كۇزەتشى ءسىزدى ۇستاپ الۋعا دا، تەكسەرۋگە دە قۇقىلى ەمەس. كۇزەتشى پوليتسياعا قوڭىراۋ شالىپ، ونىڭ كەلۋىن كۇتۋى كەرەك.
كۇزەتشىلەردىڭ وكىلەتتىكتەرى «كۇزەت قىزمەتى تۋرالى» ق ر زاڭىمەن قاتاڭ رەتتەلگەن. 1، 3 جانە 4-باپتارعا سايكەس، كۇزەتشىلەر قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتەدى جانە مۇلىكتى قورعايدى، ءبىراق بۇل رەتتە ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن بۇزۋعا قۇقىعى جوق. بۇل ولاردىڭ جەكە تەكسەرۋ جۇرگىزۋگە، تىنتۋگە، زاڭدى نەگىزسىز كۇش قولدانۋعا نەمەسە قوزعالىس ەركىندىگىن شەكتەۋگە قۇقىعى جوق ەكەنىن بىلدىرەدى. كۇزەت قىزمەتكەرىنىڭ وكىلەتتىگىن اسىرا پايدالانۋ ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 252-بابى («جەكە كۇزەت ۇيىمى قىزمەتكەرلەرىنىڭ وكىلەتتىگىن اسىرا پايدالانۋ») بويىنشا قىلمىستىق جاۋاپتىلىققا اكەلۋى مۇمكىن.
- ەگەر ءسىزدىڭ قۇقىقتارىڭىز بۇزىلعان بولسا، سابىرلى ءارى ساۋاتتى ارەكەت ەتىڭىز. زاڭسىز تالاپتاردان سىپايى تۇردە باس تارتىڭىز، پوليتسيا شاقىرۋدى ۇسىنىڭىز. نە بولىپ جاتقانىن بەينەجازباعا ءتۇسىرىپ الىڭىز نەمەسە كۋاگەرلەردى تارتۋ ارقىلى تىركەڭىز، سودان كەيىن سۋپەرماركەت اكىمشىلىگىنە شاعىم ءتۇسىرىڭىز نەمەسە جەرگىلىكتى پوليتسيا بولىمىنە جۇگىنىڭىز، - دەپ كەڭەس بەرەدى ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتى.
