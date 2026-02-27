سەربيالىق كومپانيا قازاقستاندا مۇزداتىلعان ونىمدەر شىعاراتىن زاۋىت اشۋعا نيەتتى
استانا. KAZINFORM - سەربيالىق Mambikom agrar كومپانياسى قازاقستاندا مۇزداتىلعان ونىمدەر شىعاراتىن زاۋىت اشۋعا نيەتتى. بۇل تۋرالى اقوردادا سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچپەن كەلىسسوزدەردەن كەيىنگى ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان بىرلەسكەن مالىمدەمە بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- قازاقستان مەن سەربيانىڭ قورعانىس ونەركاسىبى سەكتورىنداعى ىقپالداستىعى قارقىندى دامىپ كەلە جاتىر. كەلىسسوز بارىسىندا جاساندى ينتەللەكتىنى جانە زاماناۋي سيفرلىق تەحنولوگيانى جاپپاي ەنگىزۋ ستراتەگيالىق تۇرعىدا ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ وتتىك. وسى باعىتتا بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋگە دايىن ەكەنىمىزدى راستادىق، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت ەكى ەلدىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىندا دا زور مۇمكىندىكتەر بار ەكەنىن باسا ايتتى.
- ءبىز ارگوونەركاسىپ كەشەنىندەگى ارىپتەستىكتى جانداندىرۋعا مۇددەلى ەكەنىمىزدى بىلدىردىك. سونىڭ ىشىندە وسىمدىك، تۇقىم شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتامىز دەپ كەلىستىك. سەربيالىق Mambikom agrar كومپانياسى قازاقستاندا مۇزداتىلعان ونىمدەر شىعاراتىن زاۋىت اشۋعا نيەت تانىتىپ وتىر. بۇل قادام اگرارلىق سەكتورداعى ىقپالداستىقتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەدى دەپ سەنەمىز. سونداي-اق ءبىز مادەني-گۋمانيتارلىق، ءبىلىم بەرۋ جانە تۋريزم سالاسىنداعى قارىم-قاتىناستى دامىتۋعا ۋاعدالاستىق. كەلەسى جىلى بەلگرادتا ەكسپو كورمەسى وتەدى. دوستاس سەربيانىڭ وسى اۋقىمدى ءىس-شارانى تابىستى وتكىزۋىنە تىلەكتەسپىز. قازاقستان ەكسپو-2027 بەلگراد كورمەسىنە قاتىسىپ، ءوز تاجىريبەسىن بولىسۋگە دايىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچ قازاقستاننىڭ ەڭ جوعارى ناگراداسى «التىن قىران» وردەنىمەن ماراپاتتالعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
مارلان جيەمباي