سەربيادا قازاقستاننىڭ كورىكتى جەرلەرى تۋرالى دەرەكتى فيلم كورسەتىلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ سەربياداعى ەلشىلىگى سەرب «ت ۆ موست» تەلەارناسىمەن سەرب تىلىنە اۋدارىلعان قازاقستان تۋرالى دەرەكتى فيلمدەر توپتاماسىن كورسەتۋ جونىندە ماڭىزدى كەلىسىمگە قول جەتكىزدى.
بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى حابارلادى.
قازاقستاننىڭ «ارشا مەديا» پروديۋسەرلىك ورتالىعى تۇسىرگەن دەرەكتى فيلمدەر سەرياسى سەربيا جانە ايماقتىق كورەرمەندەردى قازاقستاننىڭ بىرەگەي تابيعي سۇلۋلىعىمەن تانىستىرادى. كورەرمەندەر ماڭعىستاۋ مەن شارىن شاتقالدارىنىڭ اسەم كەلبەتىن، التاي ورماندارىنىڭ بايلىعىن، كوكشەتاۋ مەن كولساي كولدەرىنىڭ كوركىن، سونداي-اق، تۇركىستاننىڭ ساۋلەتتىك مۇراسىن تاماشالاي الادى. فيلمدەردە، سونىمەن قاتار الماتى مەن استانا مەگاپوليستەرىنىڭ زاماناۋي تىنىسى بەينەلەنگەن.
بۇدان بولەك، تۋىندىلاردا ەلىمىزدىڭ تاريحي جانە مادەني نىساندارىنىڭ سان الۋاندىعى كورسەتىلىپ، قازاقستاننىڭ باي تابيعاتى مەن مادەني مۇراسىنا تەرەڭ شولۋ جاسالادى.
كەلىسىمگە سايكەس، كورسەتىلىم سەربيا اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىن قامتيتىن «ت ۆ موست» تەلەارناسىندا 2025-جىلعى 1-قاراشادا باستاپ جۇزەگە اسىرىلادى. فيلمدەر الداعى ەكى جىل ىشىندە بىرنەشە رەت كورسەتىلەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
سونىمەن قاتار «ت ۆ موست» بۇل فيلمدەردى كورسەتۋ قۇقىعىن وڭىردەگى باسقا تەلەارنالارعا، سونىڭ ىشىندە چەرنوگوريا مەن بوسنيا جانە گەرتسەگوۆيناعا بەرمەك. بۇل ءوز كەزەگىندە اۋديتوريانى بارىنشا كەڭەيتىپ، قازاقستانعا دەگەن قىزىعۋشىلىقتى ارتتىرا تۇسەتىن بولادى.
اتالعان باستامانىڭ ەرەكشە ماڭىزى - بۇل فيلمدەر 2025-جىلعى 3-قاراشادا استانا-بەلگراد باعىتى بويىنشا اشىلاتىن جاڭا تىكەلەي اۋە رەيسىن ىلگەرىلەتۋگە ىقپال ەتەتىن ءتيىمدى پلاتفورماعا اينالادى. سونداي-اق جوبا قازاقستاننىڭ باتىلدىعى مەن اشىقتىعىن ايقىندايتىن Born Bold اتتى حالىقارالىق يميدجدىك ناۋقانىن ناسيحاتتاۋدا دا قولدانىلاتىن بولادى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان مەن گرۋزيا ۆولونتەرلىك جوبالار مەن كينوفيلمدەر الماسۋدى جوسپارلاپ وتىر.