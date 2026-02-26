ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:59, 26 - اقپان 2026

    سەربيادا 44 قازاقستاندىق كومپانيا ىستەيدى

    استانا. KAZINFORM - سەربيادا قازاقستاندىق كاپيتال قاتىسقان 44 كومپانيا مەن 73 جەكە كاسىپكەر تىركەلگەن. بۇل تۋرالى سەربيانىڭ حالىقارالىق ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ ءمينيسترى نەناد پوپوۆيچ قازاقستان-سەربيا ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسىندا حابارلادى.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    نەناد پوپوۆيچتىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى جىلدارى ەكى ەل اراسىنداعى تاۋار اينالىمى تۇراقتى ءوسىم كورسەتىپ كەلەدى. 2025-جىلى ساۋدا كولەمى 7 پايىزعا ارتقان جانە شامامەن 117 ميلليون ا ق ش دوللارى بولعان.

    - قولدانىستاعى ەركىن ساۋدا كەلىسىمى ەكى ەل اراسىنداعى ەكونوميكالىق بايلانىسقا تۇراقتى نەگىز بەرەدى. ەندى وسى نەگىزدى ناقتى جوبالار مەن كاسىپكەرلەردى قولداۋ شارالارى ارقىلى نىعايتۋ ماڭىزدى، - دەدى پوپوۆيچ.

    مينيستر قازاقستاننىڭ سەربياداعى كاسىپكەرلىك بەلسەندىلىگى تۋرالى مالىمەت بەردى.

    - قازىرگى تاڭدا سەربيادا قازاقستاندىق كاپيتال قاتىسقان 44 كومپانيا مەن 73 جەكە كاسىپكەر تىركەلگەن. بۇل از كورسەتكىش، سوندىقتان ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - بۇل ساندى ارتتىرۋ جانە سەربيالىق كاسىپكەرلەردى قازاقستانعا تارتۋ، - دەدى ول.

    پوپوۆيچتىڭ ايتۋىنشا، سەربيا پرەزيدەنتىنىڭ استاناعا ساپارى كەزىندە 8-10 جاڭا كەلىسىمگە قول قويىلۋى جوسپارلانىپ وتىر. بۇل ەكى ەل اراسىنداعى ەكونوميكالىق بايلانىستاردى ودان ءارى كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.

    ەسكە سالساق، سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچ مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن 26-27-اقپاندا قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
