سەرب ينۆەستورلارىنا قازاقستانداعى باسىم سالالار ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن سەربيا اگروونەركاسىپ، ماشينا جاساۋ، IT، لوگيستيكا، «جاسىل» ەنەرگەتيكا جانە فارماتسيەۆتيكا سالالارىندا ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋدى كوزدەپ وتىر.
بۇل تۋرالى قازاقستان-سەربيا ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسىندا ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ مالىمدەدى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ىسكەرلىك كەڭەس ەكى ەل كاسىپكەرلەرى اراسىنداعى تۇراقتى ءارى ينستيتۋتسيونالدىق تۇرعىدان ورنىقتى بايلانىس ورناتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- قازىردىڭ وزىندە ىنتىماقتاستىقتىڭ ناقتى نەگىزى قالىپتاستى: قازاقستان سەربياعا مەتالدار، استىق، مۇناي-حيميا ونىمدەرى، مينەرالدى تىڭايتقىشتار مەن ازىق-تۇلىك ەكسپورتتايدى. ال سەربيادان ماشينا جاساۋ ونىمدەرى، ءدارى-دارمەك، ازىق-تۇلىك تاۋارلارى جانە تەحنولوگيالىق شەشىمدەر يمپورتتالادى، - دەدى ارمان شاققاليەۆ.
مينيستر باسىم باعىتتاردى اتادى:
• اگروونەركاسىپتىك كەشەن جانە تاماق ونەركاسىبى (قايتا وڭدەۋ، بىرلەسكەن وندىرىستەر، ءۇشىنشى نارىقتارعا شىعۋ)
• ماشينا جاساۋ جانە كومپونەنتتەر ءوندىرىسى
• سيفرلاندىرۋ، IT- شەشىمدەر جانە ستارتاپ-ەكوجۇيە
• كولىك-لوگيستيكا ينفراقۇرىلىمى جانە مۋلتيمودالدى دالىزدەر
• جاسىل تەحنولوگيالار، جاڭارتىلاتىن ەنەرگەتيكا جانە ەنەرگيا تيىمدىلىگى
• فارماتسيەۆتيكا جانە مەديتسينا ونەركاسىبى
- قازاقستان سەربيالىق ينۆەستورلارعا اشىق. ءبىز قولايلى جاعداي ۇسىنىپ، اشىق ءارى تۇسىنىكتى جۇمىس ەرەجەلەرىن، ينستيتۋتسيونالدىق قولداۋ مەن بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا كەڭ مۇمكىندىكتەر بەرۋگە دايىنبىز، - دەدى مينيستر.
ەسكە سالساق، سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچ مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن 26-27-اقپاندا قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلەدى.