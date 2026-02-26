ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:15, 26 - اقپان 2026 | GMT +5

    سەرب ينۆەستورلارىنا قازاقستانداعى باسىم سالالار ۇسىنىلدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن سەربيا اگروونەركاسىپ، ماشينا جاساۋ، IT، لوگيستيكا، «جاسىل» ەنەرگەتيكا جانە فارماتسيەۆتيكا سالالارىندا ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋدى كوزدەپ وتىر.

    Қазақстан сербиялық бизнеске инвестицияның басым бағыттарын ұсынды
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    بۇل تۋرالى قازاقستان-سەربيا ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسىندا ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ مالىمدەدى.

    ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ىسكەرلىك كەڭەس ەكى ەل كاسىپكەرلەرى اراسىنداعى تۇراقتى ءارى ينستيتۋتسيونالدىق تۇرعىدان ورنىقتى بايلانىس ورناتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

    - قازىردىڭ وزىندە ىنتىماقتاستىقتىڭ ناقتى نەگىزى قالىپتاستى: قازاقستان سەربياعا مەتالدار، استىق، مۇناي-حيميا ونىمدەرى، مينەرالدى تىڭايتقىشتار مەن ازىق-تۇلىك ەكسپورتتايدى. ال سەربيادان ماشينا جاساۋ ونىمدەرى، ءدارى-دارمەك، ازىق-تۇلىك تاۋارلارى جانە تەحنولوگيالىق شەشىمدەر يمپورتتالادى، - دەدى ارمان شاققاليەۆ.

    مينيستر باسىم باعىتتاردى اتادى:

    • اگروونەركاسىپتىك كەشەن جانە تاماق ونەركاسىبى (قايتا وڭدەۋ، بىرلەسكەن وندىرىستەر، ءۇشىنشى نارىقتارعا شىعۋ)

    • ماشينا جاساۋ جانە كومپونەنتتەر ءوندىرىسى

    • سيفرلاندىرۋ، IT- شەشىمدەر جانە ستارتاپ-ەكوجۇيە

    • كولىك-لوگيستيكا ينفراقۇرىلىمى جانە مۋلتيمودالدى دالىزدەر

    • جاسىل تەحنولوگيالار، جاڭارتىلاتىن ەنەرگەتيكا جانە ەنەرگيا تيىمدىلىگى

    • فارماتسيەۆتيكا جانە مەديتسينا ونەركاسىبى

    - قازاقستان سەربيالىق ينۆەستورلارعا اشىق. ءبىز قولايلى جاعداي ۇسىنىپ، اشىق ءارى تۇسىنىكتى جۇمىس ەرەجەلەرىن، ينستيتۋتسيونالدىق قولداۋ مەن بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا كەڭ مۇمكىندىكتەر بەرۋگە دايىنبىز، - دەدى مينيستر.

    ەسكە سالساق، سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچ مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن 26-27-اقپاندا قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلەدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار