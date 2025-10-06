سەناتور مەملەكەتتىك ءتىلدى ءبىلۋدى زاڭ جۇزىندە مىندەتتەۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - زاڭ جۇزىندە مەملەكەتتىك ءتىلدى ءبىلۋ جانە قولدانۋ مىندەتىن ەنگىزۋ قاجەت. بۇل تۋرالى پارلامەنتاريزم ينستيتۋتى ۇيىمداستىرعان دوڭگەلەك ۇستەل بارىسىندا سەنات دەپۋتاتى بيبىگۇل جەكسەنباي ايتتى.
- كەڭەس وداعى ىدىراعاننان كەيىن كوپتەگەن ەل وزدەرىنىڭ ء«تىل تۋرالى» زاڭدارىن جاڭارتتى. مىسالى، ازەربايجان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ءتىل تۋرالى زاڭىنىڭ 1-بابىندا: «ءاربىر ازامات ازەربايجان ءتىلىن بىلۋگە مىندەتتى» دەپ ناقتى جازىلعان. فرانسيادا 94-665-زاڭىنا سايكەس، فرانسۋز ءتىلىن مەڭگەرۋ بەلگىلى ءبىر سالا قىزمەتكەرلەرى ءۇشىن مىندەتتى سانالادى. ال قازاقستاننىڭ «ءتىل تۋرالى» زاڭىندا مەملەكەتتىك ءتىلدى مەڭگەرۋ - «ءاربىر ازاماتتىڭ پارىزى» دەپ كورسەتىلگەنىمەن، «ءبىلۋ» نەمەسە «قولدانۋ» مىندەت رەتىندە بەكىتىلمەگەن. سوندىقتان مەملەكەتتىك ءتىل ساياساتىن ليبەرالدى قاعيداتتان ينسترۋمەنتالدى تەتىككە اۋىستىرۋ قاجەت، ياعني زاڭ جۇزىندە مەملەكەتتىك ءتىلدى ءبىلۋ جانە قولدانۋ مىندەتىن ەنگىزۋ ۇسىنىلادى، - دەدى سەناتور.
بيبىگۇل جەكسەنباي بۇل باستاما ءتىل ساياساتى تۇجىرىمداماسىنداعى مىندەتتەرمەن ۇيلەسەتىندىگىن جانە ۇلتتىق بىرەگەيلىكتى نىعايتاتىنىن ايتادى.
- قازىرگى زاماننىڭ دامۋ كەزەڭى سيفرلاندىرۋمەن تىكەلەي بايلانىستى. مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ قولدانىس اياسىن كەڭەيتۋ ەندى تەك قاعاز جۇزىندە ەمەس، سيفرلىق كەڭىستىكتە جۇزەگە اسۋى كەرەك. «سيفرلىق قازاقستان» باعدارلاماسى اياسىندا egov.kz، «اشىق ن ق ا»، «اشىق ۇكىمەت» پلاتفورمالارى جۇمىس ىستەيدى. الايدا، ولاردىڭ كونتەنتى ءالى كۇنگە دەيىن كوبىنە ورىس تىلىندە جاسالىپ، قازاقشا نۇسقاسى كەيىننەن اۋدارىلادى. مەملەكەتتىك ورگاندار ءۇشىن نەگىزگى تالاپ - قۇجاتتاردى، سايتتاردى جانە سيفرلىق قىزمەتتەردى ەڭ الدىمەن قازاق تىلىندە ازىرلەۋ، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار سەناتور زاڭ جوبالارىنىڭ العاشقى drafting ءتىلىن - مەملەكەتتىك ءتىل رەتىندە بەكىتۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
وتىرىستا پارلامەنتاريزم ينستيتۋتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى ءلاززات سۇلەيمەنوۆا مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ باسىمدىعى زاڭ جۇزىندە بەكىتىلگەنىمەن تاجىريبەدە قولدانىلۋ دەڭگەيى ءالى دە جەتكىلىكسىز ەكەنىن ايتقان ەدى.