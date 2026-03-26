سەناتور: جول ەرەجەسىن جۇيەلى تۇردە بۇزاتىنداردى قاتاڭ جاۋاپقا تارتۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - سەنات دەپۋتاتى مارات قوجايەۆ جۇرگىزۋشىلەردىڭ 5 پايىزى جول ەرەجەسىن جۇيەلى تۇردە بۇزاتىنىن ايتتى.
- وسىعان قاتىستى تالاي ۇسىنىس بولدى. بىلتىر ءوزىمنىڭ دەپۋتاتتىق ساۋالىمدا جول ەرەجەسىن جۇيەلى تۇردە بۇزاتىنداردى قاتاڭ جاۋاپقا تارتۋ كەرەك ەكەنىن جاريالادىم. بۇل تۇرعىدا جول ەرەجەسىن ءجيى بۇزاتىندارعا ايىپپۇل تولەۋدە %50 جەڭىلدىكتى الىپ تاستاۋ كەرەك. سونىمەن قاتار، كوپ ەرەجە بۇزۋ دەرەگى بار جۇرگىزۋشىلەردى جول ءجۇرىسى قاعيدالارى بويىنشا ەمتيحاندى قايتا تاپسىرۋعا جىبەرۋدى مىندەتتى ەتۋ ۇسىنىسىن دا ايتتىم. سوندىقتان وسى ماسەلەلەردى ۇكىمەتپەن بىرگە پىسىقتاپ، الداعى ۋاقىتتا قارالاتىن زاڭ جوبالارىنا اتالعان ۇسىنىستاردى ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. ستاتيستيكاعا سۇيەنسەك، جۇرگىزۋشىلەردىڭ 94 پايىزدان استامى جول ەرەجەسىن قاتاڭ ورىنداپ ءجۇر. شامامەن جۇرگىزۋشىلەردىڭ 5-6 پايىزى ەرەجەنى جۇيەلى تۇردە بۇزىپ تۇرادى. ءدال وسىلارعا قاتىستى جاۋاپكەرشىلىكتى قاتاڭداتۋ كەرەك، - دەدى م. قوجايەۆ سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
مۇنىمەن قوسا ول ءۇش ادامنىڭ ءومىرىن قيعان الماتىداعى ءىرى جول-كولىك وقيعاسىنا قاتىستى پىكىر ايتتى.
- قازىر بۇل اپاتقا قاتىستى الەۋمەتتىك جەلىدە ءتۇرلى اقپارات تاراپ جاتىر. پوليتسيا سونىڭ ءبارىن تەكسەرەدى. بۇل دەرەكتەر دالەلدەنىپ جاتسا، كىنالىلەر جاۋاپقا تارتىلادى، - دەدى سەناتور.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، جاقىندا الماتىدا جول اپاتىنان ءۇش ادام قازا تاپتى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن سەنات دەپۋتاتى مارات قوجايەۆ جول ەرەجەسىن ءجيى بۇزاتىندار ايىپپۇلدى جوعارى سومادا تولەۋى كەرەك ەكەنىن ايتتى.