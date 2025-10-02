سەناتور «اتا جولى» كارتاسىنا قاتىستى انىقتالعان كەدەرگىلەردى اتادى
استانا. KAZINFORM - سەناتور بەكبول ورىنباساروۆ ءوزىنىڭ دەپۋتاتتىق ساۋالىندا «اتا جولى» كارتاسىن جۇزەگە اسىرۋ بارىسىندا انىقتالعان كەمشىلىكتەردى اتادى. ەلىمىز بيۋروكراتيالىق توسقاۋىلدارعا بايلانىستى بىلىكتى مامانداردان، ينۆەستيتسيادان جانە وزىق تاجىريبەدەن قۇرالاقان قالىپ كەلەدى.
اتاپ ايتقاندا، «اتا جولى» كارتاسى شەتەلدەگى ەتنيكالىق قازاقتاردى قولداۋ ءۇشىن ولاردىڭ قازاقستاندا ۇزاق مەرزىمدى بولۋى، رەسمي جۇمىسقا ورنالاسۋى، بيزنەس جۇرگىزۋى، سونداي-اق الەۋمەتتىك، مەديتسينالىق جانە ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە قول جەتكىزۋ مۇمكىندىگىن بەرەتىن قۇرال رەتىندە ويلاستىرىلعان.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، قانداستار ءىس جۇزىندە ۇلتتىق تيەسىلىگىن راستاۋدىڭ شامادان تىس راسىمدەرىنەن وتۋگە، قۇجاتتاردىڭ كوپتەگەن اۋدارمالارىن ۇسىنۋعا ءماجبۇر، ال وڭىرلەردە ۋاكىلەتتى ورگانداردىڭ قىزمەتكەرلەرى مۇنداي كارتانى ۇسىنۋ ەرەجەلەرى تۋرالى مۇلدەم حابارسىز.
سەناتور مىسال رەتىندە شۆەيتساريادا جۇمىس ىستەيتىن ەتنيكالىق قازاق، دارىگەر- وقىتۋشى سەرىك تۇرسىننىڭ تاريحىن كەلتىردى. كاسىبي دەڭگەيى جوعارى جانە وتاندىق مەديتسينانى دامىتۋعا ۇلەس قوسۋعا دايىن بولعانىنا قاراماستان، ول بيۋروكراتيالىق كەدەرگىلەرگە جانە مەكەمەلەردىڭ ات ءۇستى پيعىلىنا تاپ بولدى. ول سونىمەن قاتار ءوز قاراجاتىن ينۆەستيتسيا رەتىندە سالۋعا جانە زاماناۋي جابدىقتار اكەلۋگە دايىن بولعان.
- بۇگىندە تۇراقتى تۇرۋعا رۇقسات الۋ كەزىندە ورىنسىز بيۋروكراتيالىق توسقاۋىلدارعا ءجيى تاپ بولۋدا. وسىنداي جۇيەلى قيىندىقتار قانداستاردىڭ ەلگە ورالۋ ىنتاسىن تومەندەتىپ قانا قويماي، مەملەكەتتىڭ ولاردى قولداۋعا جانە ولاردىڭ الەۋەتىن ءتيىمدى پايدالانۋ ساياساتىنا سەنىمدى السىرەتۋدە. پرەزيدەنتتىڭ باستاماسى جاريالانعاننان بەرى ءتۇرلى ەلدەردەن شامامەن 150 ەتنيكالىق قازاق كەلىپ، «اتا جولى» كارتاسىن پايدالانۋعا نيەت بىلدىرگەن. الايدا وسى ۋاقىتقا دەيىن ولاردىڭ كوبى ءوز ويلارىن جۇزەگە اسىرا العان جوق. بۇل قۇرالدىڭ قازىرگى تۇرىندە وزىنە جۇكتەلگەن مىندەتتەردى ورىنداماي وتىرعانىن، ال وتانداستارىمىزدىڭ الەۋەتى ىسكە اسپاي وتىرعانىن كورسەتەدى، - دەدى بەكبول ورىنباساروۆ.
دەپۋتات «اتا جولى» كارتاسىنىڭ تولىققاندى جۇمىس ىستەۋى ءۇشىن زاڭناماداعى ولقىلىقتاردى جويۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ مارتەبەسى بەكىتىلگەنىنە قاراماستان، ونىڭ يەسىنە راسىمدەر مەن كەپىلدىكتەردى ناقتىلاۋ، سونداي-اق باسقا نورماتيۆتىك اكتىلەرمەن ۇيلەستىرۋ قاجەت.
ول مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، دەپۋتاتتار مەن ساراپشىلاردىڭ قاتىسۋىمەن مەكەمەارالىق كوميسسيا قۇرۋ قاجەتتىگىن، سونداي-اق شەتەلدىك ديپلومدار مەن سەرتيفيكاتتاردى تىكەلەي تانۋ تەتىگىن بەكىتۋدى ۇسىندى. بۇل بىلىكتى مامانداردىڭ ەلىمىزدىڭ ەكونوميكاسى مەن دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنا ىقپالداسۋىن جەدەلدەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇعان دەيىن «اتا جولى» كارتاسى اياسىندا دۇنيەجۇزىندەگى ەتنيكالىق قازاقتار تاريحي وتانىنا ورالىپ، ەلگە قىزمەت ەتە الاتىنىن جازعان ەدىك.