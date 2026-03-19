سەناتور استانا مەديتسينالىق ۋنيۆەرسيتەتىنە ۇلتتىق مارتەبە بەرۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - سەناتور نۇرتورە ءجۇسىپ ءوزىنىڭ دەپۋتاتتىق ساۋالىندا مەديتسينالىق نەگىزگى جوعارى وقۋ ورىندارىن ودان ءارى دامىتۋ قاجەتتىگى تۋرالى ايتتى.
سەناتوردىڭ سوزىنە قاراعاندا، مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارى اياسىندا ەلىمىزدە مەديتسينالىق كومەكتىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ جانە بىلىكتى كادرلاردى دايارلاۋ ماقساتىندا دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا جۇيەلى رەفورمالار ىسكە اسىپ جاتىر.
دەپۋتات تاريحى باي ءارى حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىمال استانا مەديتسينالىق ۋنيۆەرسيتەتى مامان دايارلاۋ جانە سالانى دامىتۋدا ماڭىزى زور ەكەنىن اتاپ ءوتتى. دەمەك، ونىڭ الەۋەتىن ودان ءارى نىعايتۋدى ۋاقىتىڭ ءوزى تالاپ ەتىپ وتىر.
- ۋنيۆەرسيتەت باكالاۆرياتتان باستاپ رەزيدەنتۋرا، ماگيستراتۋرا جانە PhD دوكتورانتۋراعا دەيىنگى بارلىق دەڭگەيدە 80 نەن استام ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىن ىسكە اسىرادى. ۋنيۆەرسيتەتتە 11 مىڭنان استام ءبىلىم الۋشى، ونىڭ ىشىندە 20 ەلدەن 700 دەن استام شەتەلدىك ستۋدەنت وقيدى. سوڭعى 3 جىلدا مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسى بويىنشا تۇلەكتەردىڭ جۇمىسقا ورنالاسۋ دەڭگەيى %99 دى قۇرادى. ۋنيۆەرسيتەتتىڭ ستراتەگيالىق باعىتى - پروفيلاكتيكالىق مەديتسينا جانە حالىق دەنساۋلىعىن ساقتاۋ. بۇل باعىت وتاندىق دەنساۋلىق ساقتاۋ مەكتەبىنىڭ نەگىزىن قالاۋشىلاردىڭ ءبىرى، مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرى تورەگەلدى شارمان ۇلىنىڭ عىلىمي مۇراسىمەن تولىق ۇيلەسەدى، - دەدى نۇرتورە ءجۇسىپ ۇكىمەت باسشىسىنىڭ اتىنا جولداعان ساۋالىندا.
سەناتور وسىعان بايلانىستى استانا مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتىنە «ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەت» مارتەبەسىن بەرۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋدى، سونداي-اق جوعارى وقۋ ورنىنا اكادەميك تورەگەلدى شارمانوۆتىڭ ەسىمىن بەرۋدى ۇسىندى. ول سونىمەن قاتار وسى باستامالاردى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن قۇقىقتىق جانە ۇيىمداستىرۋ تەتىكتەرىن پىسىقتاۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالايىق، 2024 -جىلى 25-مامىردا مەديتسينا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، پروفەسسور، گيگيەنيست-نۋتريتسيولوگ عالىم، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، اكادەميك تورەگەلدى شارمانوۆ 94 جاسقا قاراعان شاعىندا ومىردەن ءوتتى.