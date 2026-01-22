سەنات قانداستارعا الەۋمەتتىك قولداۋ كورسەتەتىن قۇجاتتى ماقۇلدادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان ۇكىمەتى مەن موڭعوليا ۇكىمەتى اراسىنداعى زەينەتاقى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ ماقۇلداندى.
قازاقستان مەن موڭعوليا اراسىندا زەينەتاقىمەن قامسىزداندىرۋ سالاسىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى جانداندىرۋعا باعىتالعان كەلىسىمگە مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2024 -جىلعى 29-قازاندا موڭعولياعا رەسمي ساپارى اياسىندا ۇلان-باتىر قالاسىندا قول قويىلدى.
- قارالىپ وتىرعان زاڭ - وسى حالىقارالىق كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋدى كوزدەيدى. كەلىسىمنىڭ ماقساتى - ادامدارعا زەينەتاقى تولەمدەرىن تاعايىنداۋ سالاسىنداعى قۇقىقتىق قاتىناستاردى رەتتەۋ. اتاپ ايتقاندا، ىنتىماقتى زەينەتاقى سالاسىندا ەڭبەك ءوتىلىن ءوزارا تانۋ، سونداي-اق اسكەري قىزمەت وتكەرۋ كەزەڭدەرى مەن جوعارى جانە ورتا ارناۋلى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا وقۋ ۋاقىتىن ەڭبەك وتىلىنە ەسەپكە الۋ تەتىكتەرى قاراستىرىلادى. مۇنىمەن قوسا، كەلىسىممەن قازاقستان مەن موڭعوليا اراسىندا جيناقتاۋشى زەينەتاقى ەكسپورتى بويىنشا ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا فورماسى كوزدەلىپ وتىر. بۇل ازاماتتاردىڭ زەينەتاقى جيناقتارىن باسقا مەملەكەتتىڭ اۋماعىندا پايدالانۋ مۇمكىندىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان، - دەدى سەناتور امانگەلدى ەسباي.
ونىڭ ايتۋىنشا، وسى قۇجات اياسىندا زەينەتاقى تولەمدەرىن تاعايىنداۋ ءۇشىن ەكى ەلدىڭ اۋماعىندا جيناقتالعان ەڭبەك ءوتىلىن راستاۋ ءتارتىبى بەكىتىلەدى. بۇل ءوز كەزەگىندە ازاماتتاردىڭ الەۋمەتتىك قۇقىقتارىن قورعاۋ تۇرعىسىنان ماڭىزدى قادام سانالادى. كەلىسىم اياسىندا ۋاكىلەتتى ورگاندار رەتىندە قازاقستان تاراپىنان ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى، موڭعوليا جاعىنان وتباسى، ەڭبەك، جانە الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى ايقىندالعان. قۇجاتتى راتيفيكاتسيالاۋ ەكى ەل ازاماتتارىنىڭ زەينەتاقىمەن قامسىزداندىرۋ سالاسىنداعى قۇقىقتارىن قامتاماسىز ەتىپ، قازاقستان مەن موڭعوليا ازاماتتارىنىڭ كوشۋ نەمەسە تۇراقتى تۇرۋ جاعدايىندا ەڭبەك ءوتىلىن تانۋعا جانە ەسەپكە الۋعا مۇمكىندىكتەر بەرەدى.
ءوز كەزەگىندە سەناتور التىنبەك نۋح ۇلى بۇل قۇجات قانداستار ءۇشىن ناقتى الەۋمەتتىك قولداۋ كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنىن ايتتى.
- ماسەلەن، ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، بىلتىرعى 1-قازانداعى جاعداي بويىنشا موڭعوليادان قازاقستانعا تۇراقتى تۇرۋعا 6654 ازامات كوشكەن، ونىڭ ىشىندە 6109 ى قانداس رەتىندە تىركەلدى. ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا 1800 ازاماتقا زەينەتاقى تولەمدەرى تاعايىندالعان. وسى كەلىسىم كۇشىنە ەنگەن كەزدە، وسىنداي 400 گە جۋىق ازاماتقا ەڭبەك ءوتىلىن قايتا ەسەپتەۋ جانە زەينەتاقى تولەمدەرىن قايتا قاراستىرۋ جوسپارلانعان. سونداي-اق، بۇل قۇجات موڭعوليا اۋماعىندا ءومىر ءسۇرىپ جاتقان نەمەسە جۇمىس ىستەگەن قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن دە ناقتى قولداۋ بولماق، - دەدى ا. نۋح ۇلى.
ەسكە سالساق، اتالعان زاڭدى پارلامەنت ءماجىلىسى بىلتىر جەلتوقسان ايىندا قابىلداعانىن جازعان ەدىك.