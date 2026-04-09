سەنات ەنەرگيانى ەۋروپاعا ەكسپورتتاۋعا ارنالعان قۇجاتتى ماقۇلدادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «ازەربايجان رەسپۋبليكاسى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى جانە وزبەكستان رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى جاسىل ەنەرگيانى ءوندىرۋ جانە بەرۋ سالاسىنداعى ستراتەگيالىق ارىپتەستىك تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ ماقۇلداندى.
اتالعان كەلىسىمگە 2024 -جىلعى 13-قاراشادا باكۋ قالاسىندا ءۇش مەملەكەتتىڭ باسشىلارى قول قويعان بولاتىن. قۇجاتتىڭ ماقساتى - جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىن دامىتۋ سالاسىندا ءۇش مەملەكەت اراسىنداعى ۇزاق مەرزىمدى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتىڭ قۇقىقتىق نەگىزىن قالىپتاستىرۋ.
- قۇجات ەنەرگەتيكالىق جۇيەلەردى بىرىكتىرۋگە جانە «تازا» ەنەرگيانى ەۋروپاعا جانە باسقا وڭىرلەرگە ترانزيتتەۋدى ۇيىمداستىرۋعا نەگىز قالايدى. كەلىسىم ەلەكتر ەنەرگياسىن سەنىمدى ءارى ۇزدىكسىز جەتكىزۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن تەحنيكالىق جانە كوممەرتسيالىق شارتتاردى بەلگىلەيدى. بۇل قازاقستانعا ەكسپورت باعىتتارىن ءارتاراپتاندىرۋعا جانە قارا تەڭىزدەگى سۋاستى ەلەكتر ەنەرگيا جەلىسى جوباسى ارقىلى ەۋروپالىق وداقتىڭ «جاسىل» ەنەرگيا نارىعىنا شىعۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونداي-اق زاڭ ەكولوگيالىق تازا سۋتەگى مەن اممياكتى ءوندىرۋ جانە تاسىمالداۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە جول اشادى. بۇل - كومىرتەگى بەيتاراپتىعىنا قول جەتكىزۋ جونىندەگى ۇلتتىق ستراتەگيامىزدى ىسكە اسىرۋداعى ماڭىزدى قادام، - دەدى سەناتور سۇيىندىك الداشەۆ.
كەلىسىم اياسىندا باسقارۋدىڭ ينستيتۋتسيونالدىق تەتىگىن قۇرۋ جانە سالالىق ۆەدومستۆولار دەڭگەيىندە باسقارۋشى كوميتەت قالىپتاستىرۋ كوزدەلگەن. بۇل كوميتەت بىرلەسكەن جوسپارلاردىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋ ءۇشىن جىلىنا كەمىندە ەكى رەت جينالاتىن بولادى. قۇجاتتى راتيفيكاتسيالاۋ ەلىمىزگە وڭىرلىك ەنەرگەتيكالىق حاب رەتىندەگى مارتەبەسىن نىعايتۋعا جانە تومەن كومىرتەكتى ءونىم ەكسپورتتاۋ ارقىلى ەكونوميكانىڭ تۇراقتى ءوسۋىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- ايتا كەتۋ كەرەك، كەلىسىم تەك ەلەكتر ەنەرگياسىن جەتكىزۋمەن شەكتەلمەيدى، سونىمەن قاتار «جاسىل» سۋتەگى مەن اممياك سالالارىن دامىتۋعا سەرپىن بەرەدى. قازاقستاندا 2040 -جىلعا دەيىنگى سۋتەگى ەنەرگەتيكاسىن دامىتۋ جونىندەگى جاڭارتىلعان تۇجىرىمداما قابىلدانعانىن ەسكەرسەك، بۇل باعىتتىڭ ماڭىزى ارتا تۇسەدى. بۇگىندە قازاقستان جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىنىڭ الەۋەتىن بەلسەندى تۇردە ارتتىرىپ جاتىر. ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، 2026 -جىلعى ءبىرىنشى توقساننىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەلدە جالپى قۋاتى 3607 م ۆت بولاتىن 164 جەك نىسانى جۇمىس ىستەيدى. ونىڭ ىشىندە 68 جەل ەلەكتر ستانتسياسى، 50 كۇن ەلەكتر ستانسياسى، 43 سۋ ەلەكتر ستانسياسى جانە 3 بيوگاز ەلەكتر ستانسياسى بار. وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا «جاسىل» ەنەرگيا ءوندىرۋ كولەمى 8,6 ميلليارد ك ۆت/ساعاتتى قۇرادى، بۇل ەلدەگى جالپى ءوندىرىس كولەمىنىڭ 7 پايىزىنا تەڭ. اتالعان ەنەرگەتيكالىق ءدالىزدى ىسكە قوسۋ كاسپي ءوڭىرى مەن ورتالىق ازيانىڭ تابيعي رەسۋرستارىن ءتيىمدى پايدالانۋ ءۇشىن وڭىرلىك سەرىكتەستەرمەن كۇش بىرىكتىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى دەپۋتات.