سەنات مەملەكەتتىك قىزمەتتى كليەنتكە باعدارلانعان مودەلگە كوشىرۋدى كوزدەيتىن زاڭدى پىسىقتايدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسى وتەدى. وندا پالاتا دەپۋتاتتارى مەملەكەتتىك قىزمەتتى سەرۆيستىك جانە كليەنتكە باعدارلانعان قاعيداتتارعا نەگىزدەلگەن مودەلگە كوشىرۋدى كوزدەيتىن قۇجاتتى تالقىعا سالادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، سەناتور تالقىلعا سالعالى وتىرعان «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتى تۋرالى» زاڭ مەن وعان ىلەسپە «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە مەملەكەتتىك قىزمەت ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قۇجات 8-ساۋىردە وتكەن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا ەكىنشى وقىلىمدا قابىلدانعان ەدى.
ءماجىلىستىڭ زاڭناما جانە سوت- قۇقىقتىق رەفورما كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، قۇجاتتىڭ نەگىزگى مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى - سەرۆيستىك جانە كليەنتكە باعدارلانۋ قاعيداتتارىنا نەگىزدەلگەن مەملەكەتتىك قىزمەت مودەلىنە كوشۋ، مەملەكەتتىك اپپاراتتى كاسىبيلەندىرۋدى، سونداي-اق HR- پروتسەستەردى تسيفرلاندىرۋدى قامتاماسىز ەتۋ.
- زاڭدا مەملەكەتتىك قىزمەتتىڭ تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا، سونداي-اق بىلىكتى كادرلاردى تارتۋعا جانە ۇستاپ قالۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار شارا كوزدەلگەن. ونىڭ ىشىندە ءبىر لاۋازىم اياسىندا مانساپتىق ءوسۋدىڭ دەڭگەيلەس تەتىگىن ەنگىزۋ، ول ەڭبەكاقى تولەۋ جۇيەسىمەن ۇيلەستىرىلەدى. «ب» كورپۋسىنىڭ ءبىر مەملەكەتتىك اكىمشىلىك لاۋازىمى اياسىندا لاۋازىمدىق دەڭگەيلەر بەلگىلەنەتىن بولادى، تيىسىنشە ءاربىر دەڭگەي ءۇشىن لاۋازىمدىق جالاقىنىڭ مولشەرى بەلگىلەنەدى. پيلوتتىق جوبا مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىندە، ادىلەت جانە ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىكتەرىندە، استانا قالاسىنىڭ جانە اتىراۋ وبلىسىنىڭ اكىمدىكتەرىندە 2 جىلعا ەنگىزىلەدى، - دەلىنگەن كوميتەت اقپاراتىندا.
سونىمەن قاتار:
- ۇكىمەت ايقىندايتىن تارتىپپەن مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ جالاقىلارىن كەمىندە ءۇش جىلدا ءبىر رەت يندەكستەۋ تەتىگىن بەلگىلەۋ؛
- قىزمەت بويىنشا ءبىر ەلدى مەكەننەن ەكىنشى ەلدى مەكەنگە اۋىسقان نە مەملەكەتتىك ورگاننىڭ ورنى اۋىستىرىلعان جاعدايدا تۇرعىن ءۇي تولەمدەرىن، كوتەرمە جاردەماقىنى، ولاردىڭ مۇلكىن تاسىمالداۋعا جۇمسالعان شىعىستاردىڭ وتەماقىسىن بەرۋ؛
- روتاتسيالانعان، ورنى اۋىستىرىلعان نەمەسە باسقا ەلدى مەكەنگە اۋىستىرىلعان مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ بالالارىن بالاباقشالارعا كەزەكتەن تىس قابىلداۋ؛
- مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردى تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ازىرلەنگەن جەڭىلدەتىلگەن تۇرعىن ءۇي باعدارلامالارىنا قاتىسۋ؛
- مەملەكەتتىك قىزمەت ءوتىلى 25 جىلدان كەم ەمەس، مەملەكەتتىك ناگرادامەن نەمەسە ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ ۆەدومستۆولىق ناگراداسىمەن ناگرادتالعان مەملەكەتتىك قىزمەتشى زەينەتكە شىققان كەزدە وعان ءتورت لاۋازىمدىق ايلىقاقى مولشەرىندە ءبىرجولعى اقشالاي سىياقى بەرۋ؛
- ۇستەمە جۇمىس ۋاقىتىندا، دەمالىس جانە مەرەكە كۇندەرى جۇمىس ىستەگەنى ءۇشىن وتەماقى كەپىلدىكتەرىن بەلگىلەۋ؛
- مەملەكەتتىك قىزمەتشىگە مىندەتتى تۇردە دەمالىس كەستەسىنە سايكەس جىل سايىنعى ەڭبەك دەمالىسىن بەرۋ؛
- مەملەكەتتىك قىزمەت وتىلىنە بايلانىستى اقى تولەنەتىن قوسىمشا دەمالىس كۇندەرىن، سونداي-اق قىسقا مەرزىمدى دەمالىس بەرۋ قاراستىرىلعان.
مۇنىمەن قوسا، مەملەكەتتىك قىزمەتشىنىڭ جۇمىس ۋاقىتىنىڭ رەجيمى رەگلامەنتتەلگەن. كۇندەلىكتى جۇمىستىڭ ۇزاقتىعى سەگىز ساعاتقا دەيىن بەلگىلەنەدى. قالىپتى جۇمىس ۋاقىتى اپتاسىنا 40 ساعاتتان اسپاۋعا ءتيىس. ءبىرىنشى جانە ەكىنشى توپتارداعى مۇگەدەكتىگى بار مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرگە اپتاسىنا 36 ساعاتتان اسپايتىن جۇمىس ۋاقىتىنىڭ قىسقارتىلعان ۇزاقتىعى بەلگىلەنەدى. جۇكتى ايەلدىڭ، ءۇش جاسقا دەيىنگى بالاسى (بالالارى) بار اتا-انالاردىڭ ءبىرىنىڭ، سونداي-اق مەديتسينالىق قورىتىندىعا سايكەس وتباسىنىڭ ناۋقاس مۇشەسىنە كۇتىم جاساۋدى جۇزەگە اسىراتىن مەملەكەتتىك قىزمەتشىنىڭ جازباشا ءوتىنىشى بويىنشا ولارعا تولىق ەمەس جۇمىس ۋاقىتى رەجيمى بەلگىلەنەدى.
ايتا كەتەيىك، پالاتانىڭ وتكەن اپتاداعى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن حالىقارالىق ۆاليۋتا قورى اراسىنداعى كاۆكاز، ورتالىق ازيا جانە موڭعوليا ءۇشىن وڭىرلىك الەۋەتتى دامىتۋ ورتالىعىنا قاتىستى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ قارالىپ، ماقۇلداندى.
سول كەزدە سەناتور سەرىك وتەشوۆ بۇل مەموراندۋمدى راتيفيكاتسيالاۋدىڭ قانداي ماڭىزى بار ەكەنىن ايتقان ەدى.
- قۇجات الماتى قالاسىندا كاۆكاز، ورتالىق ازيا جانە موڭعوليا ءۇشىن حالىقارالىق ۆاليۋتا قورىنىڭ وڭىرلىك ورتالىعىنىڭ تولىققاندى جۇمىس ىستەۋى ءۇشىن قاجەتتى قۇقىقتىق نەگىز قالىپتاستىرادى. ورتالىقتىڭ ءبىزدىڭ ەلىمىزدە ورنالاسۋى قازاقستاننىڭ ايماقتاعى قارجىلىق ءبىلىم مەن قۇزىرەتتەردىڭ نەگىزگى حابى رەتىندەگى ءرولىن نىعايتىپ، مەملەكەتىمىزدىڭ حالىقارالىق بەدەلىن ارتتىرادى، - دەدى ول.
اتالعان وڭىرلىك ورتالىق قازاقستان، ارمەنيا، ازەربايجان، گرۋزيا، قىرعىزستان، موڭعوليا، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان، وزبەكستان سياقتى 9 ەلگە حالىقارالىق ۆاليۋتا قورىنىڭ قىزمەتىن كورسەتەدى.
سونداي-اق سەناتورلار «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى مەن تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى اراسىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋە كەڭىستىگى ارقىلى اسكەري مۇلىك پەن پەرسونالدى ترانزيتتەۋ تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭدى ماقۇلدادى.
قۇجاتتى تانىستىرعان سەناتور دارحان قىدىرالى كەلىسىمگە 2024 -جىلى قول قويىلعانىن ەسكە سالدى.
- كەلىسىم قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا ب ۇ ۇ-نىڭ بىتىمگەرشىلىك ميسسيالارى شەڭبەرىندە بەلگىلەنگەن جەرلەرگە جەتۋ ءۇشىن تۇركيا اۋە كەڭىستىگىن جۇيەلى تۇردە پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ول.
دەپۋتات «ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى» زاڭدا قازاقستان اۋماعى ارقىلى شەت مەملەكەتتىڭ اسكەري قۇرىلىمدارىن، قارۋ- جاراعى مەن اسكەري تەحنيكاسىن ترانزيتتەۋگە ارنايى كەلىسىمدەر مەن رۇقساتتار ارقىلى عانا جول بەرىلەتىنىن ايتتى.
جالپى وتىرىستىڭ كۇن تارتىبىنە شىعارىلعان ماسەلەلەر قارالىپ بولعاننان كەيىن سەناتورلار دەپۋتاتتىق ساۋالدارىن جولدادى. اتاپ ايتقاندا، اندرەي لۋكين بالالار ۇيلەرىنىڭ تۇلەكتەرىن تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسىندە جۇيەلى پروبلەمالاردىڭ بار ەكەنىنە توقتالدى. ول ۇكىمەتكە ناقتى ينديكاتورلار مەن جاۋاپتى تۇلعالار ايقىندالعان جول كارتاسىن ازىرلەۋدى جانە قاجەتتى وزگەرىستەردى زاڭنامالىق دەڭگەيدە بەكىتۋدى ۇسىندى. ال اليشەر ساتۆالديەۆ وڭىرلەردەگى اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنىڭ پروبلەمالارىنا جۇرگىزىلگەن كەشەندى تالداۋعا نازار اۋدارىپ، اگروونەركاسىپ كەشەنىن رەفورمالاۋعا ارنالعان ستراتەگيالىق باستامالار توپتاماسىنا باستاماشىلىق جاسادى. اتالعان ۇسىنىستار شارۋالارعا مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتۋدى كۇشەيتۋگە، تەحنيكالىق بازانى جاڭعىرتۋعا جانە اگرارلىق سەكتوردىڭ وسۋىنە كەدەرگى كەلتىرەتىن توسقاۋىلداردى جويۋعا باعىتتالعان.
اۆتور
مارلان جيەمباي