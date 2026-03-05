سەنات ەكسپورتتىق اعىنداردى باقىلاۋعا قاتىستى قۇجاتتى ماقۇلدادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ كەدەندىك اۋماعىنان اكەتىلەتىن تاۋارلاردىڭ شىعارىلعان جەرىن ايقىنداۋدىڭ ۇيلەستىرىلگەن جۇيەسى تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ ماقۇلداندى.
قاراستىرىلعان كەلىسىمنىڭ ماقساتى - تاۋارلاردى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ كەدەندىك اۋماعىنان اكەتۋ كەزىندە ولاردىڭ شىعۋ تەگىن انىقتاۋ، كۋالاندىرۋ جانە راستاۋ تاسىلدەرىن سايكەستەندىرۋ ءۇشىن قۇقىقتىق نەگىزدى قامتاماسىز ەتۋ.
- كەلىسىمدە تاۋارلاردىڭ شىعۋ تەگىن انىقتاۋدىڭ ءبىرىڭعاي بەلگىلەرى ايقىندالدى. ەلدە تولىعىمەن وندىرىلگەن تاۋارلارعا پايدالى قازبالار، وسىمدىك شارۋاشىلىعى، مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرى، سونداي- اق ەلەكتر ءارى جىلۋ ەنەرگياسى جانە باسقالار جاتادى. بۇل رەتتە، جۋۋ، بۋىپ- ءتۇيۋ جانە قاراپايىم جيناقتاۋ وپەراتسيالارى سياقتى تاۋاردىڭ شىعۋ تەگىنە اسەر ەتپەيتىن وپەراتسيالاردىڭ تىزبەسى ايقىندالدى، - دەدى سەناتور الىبەك ناۋتيەۆ.
اشىقتىقتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا اتالعان شارالاردىڭ ءبىرىڭعاي ءتىزىلىمىن جۇرگىزۋ وكىلەتتىگى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسياعا بەرىلەدى.
سونداي-اق، قۇجات اياسىندا ۋاكىلەتتى جانە تەكسەرۋشى ورگانداردىڭ فۋنكتسيالارى ايقىندالادى. وندىرىستىك ءۇي-جايلاردى ينسپەكسيالاۋدى جانە ەكسپورتتاۋشىلاردىڭ كوممەرتسيالىق قۇجاتتاماسىن تەكسەرۋدى قوسا العاندا، تەكسەرۋلەر جۇرگىزۋ ءتارتىبى بەلگىلەنەدى. بۇدان باسقا، كەلىسىمدە ەلەكتروندىق ۆەريفيكاتسيا جۇيەلەرىن جاساۋ ارقىلى راسىمدەردى تسيفرلاندىرۋ ماسەلەلەرى رەتتەلگەن. بۇل ءۇشىنشى ەلدەردىڭ قۇزىرەتتى ورگاندارىنا سەرتيفيكاتتاردىڭ ءتۇپنۇسقالىعىن ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە جەدەل تەكسەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، ياعني وسى قادامدار قازاقستاندىق تاۋارلاردىڭ سىرتقى نارىقتارعا قولجەتىمدىلىگىن ايتارلىقتاي جەڭىلدەتەدى.
- «اتامەكەن» ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، 2025 -جىلى قازاقستاندا 118 مىڭعا جۋىق ەكسپورتتىق سەرتيفيكات بەرىلدى. بۇل رەتتە، ونىڭ %35 دان استامى تاماق ونەركاسىبىنە، %21 ى مەتاللۋرگياعا جانە %16,5 ى اۋىل شارۋاشىلىعىنا تيەسىلى. بۇل سالالار ءۇشىن كەلىسىمدە ءوندىرۋشىنى تاۋاردى قايتا وراۋ نەمەسە جۋۋ سياقتى «قاراپايىم وپەراتسيالارمەن» اينالىساتىنداردان ءبولۋ كوزدەلەدى. ول ءوز كەزەگىندە سىرتقى نارىقتاردا «Made in Kazakhstan» برەندىن قورعاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. كەلىسىمنىڭ تاعى ءبىر ماڭىزدى تارماعى سيفرلاندىرۋعا قاتىستى. ەلىمىزدە بۇعان نەگىز قۇرىلعان دەۋگە بولادى، ياعني «اتامەكەن» ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسى وتىنىمدەردى بەرۋدى جانە قورىتىندىلاردى قالىپتاستىرۋ شارالارىن تولىق ەلەكتروندىق فورماتقا اۋىستىردى، - دەدى دەپتات.
كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ ەكسپورتتىق اعىنداردى باقىلاۋدىڭ ۇيلەستىرىلگەن تەتىگىن قۇرۋدى قامتاماسىز ەتەدى، ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ ىشكى نارىعىن قورعاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى جانە سىرتقى ەكونوميكالىق قىزمەتتىڭ سەنىمدى قاتىسۋشىلارى ءۇشىن قولايلى جاعدايلار جاسايدى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ