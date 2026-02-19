سەنات شىلدەدە تاراتىلعاننان كەيىن دەپۋتاتتار قانداي قىزمەتكە بارادى
استانا. KAZINFORM - جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋمعا شىعارىلعان جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى قابىلدانعان جاعدايدا، سەنات 1-شىلدەدە تاراتىلادى. بۇل تۋرالى سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ ءمالىم ەتتى.
- اۋقىمدى كونستيتۋتسيالىق وزگەرىستەر ناتيجەسىندە، ءبىر پالاتالى پارلامەنت قۇرىلماق. وتكەن 30 جىلدا قوس پالاتالى پارلامەنت ءوزىنىڭ ميسسياسىن ورىندادى. ەگەر حالقىمىز جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن (جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋم) قولداسا، وندا ءبىر پالاتالى پارلامەنت قالىپتاسادى. 1-شىلدەدەن جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنسە، سەنات تاراتىلادى، - دەدى م. اشىمبايەۆ پالاتانىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
سونىمەن قاتار ول پالاتا تاراعاننان كەيىن سەناتورلار ارى قاراي ەلدىڭ مۇددەسىنە قىزمەت ەتە بەرەتىنىن ايتتى.
- قازىر سەناتتاعى دەپۋتاتتاردىڭ تاجىريبەسى مول. ورتالىقتا جانە وڭىرلەردە ءبىراز لاۋازىمدى قىزمەتتە بولعان. سوندىقتان ارىپتەستەرىمىز ارى قاراي ەلىمىزدىڭ دامۋىنا ءوز ۇلەسىن قوساتىن بولادى، - دەدى سەنات ءتوراعاسى.
اتاپ ايتقاندا، مەملەكەت باسشىسى 2026-جىلعى 15-ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋمعا شىعارىلعان جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى قابىلدانعان جاعدايدا، اتا زاڭنىڭ ناقتى قاشان كۇشىنە ەنەتىنى انىق جازىلعان.
ناقتىراق ايتقاندا، رەسپۋبليكالىق باسىلىمداردى جاريالانعان جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ 95-بابىندا 1995-جىلعى 30-تامىزداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىنا سايكەس قالىپتاستىرىلعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پارلامەنتى ءوز وكىلەتتىگىن 2026-جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ توقتاتاتىنى جازىلعان. ال كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەن كۇننەن باستاپ ءبىر اي ىشىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قۇرىلتاي سايلاۋىن جاريالايدى جانە ول ەكى اي ىشىندە وتكىزىلەدى.