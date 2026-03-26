سەنات دەپۋتاتى تۇرعىن ۇيدەگى ورتاق مۇلىكتى زاڭسىز باسىپ الۋ دەرەكتەرى كوبەيگەنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - سەناتور بەكبول ورىنباساروۆ ءوزىنىڭ دەپۋتاتتىق ساۋالىندا تۇرعىن ءۇي قاتىناستارى سالاسىنداعى جۇيەلى پروبلەمالار تۋرالى ايتىپ بەردى.
دەپۋتاتتىڭ سوزىنە قاراعاندا، زاڭ بۇزۋ دەرەكتەرى جاپپاي سيپات الىپ بارادى جانە ول ۇيلەردەگى ورتاق مۇلىكتى زاڭسىز يەلىكتەن شىعارۋ مەن يەمدەنۋگە بايلانىستى بولىپ وتىر.
ول تەحنيكالىق قاباتتار مەن جەرتولەلەردى كەيىن ساتۋ مەن ءوز بەتىنشە قايتا جابدىقتاۋ جاعدايلارى ءجيى تىركەلىپ جاتقانىن، بۇل زاڭناما مەن تۇرعىنداردىڭ قۇقىقتارىن ورەسكەل بۇزاتىنىن اتاپ ءوتتى. ولاردىڭ جوبالىق قۇجاتتارىنا قاراماستان، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ كومەگىمەن ونى تۇرعىن ءۇي نەمەسە كوممەرتسيالىق نىسان رەتىندە زاڭداستىرۋ تاجىريبەسى ەرەكشە الاڭداتىپ وتىر.
- بۇل مەنشىك يەلەرىنىڭ ماڭىزدى ينجەنەرلىك جەلىلەرگە، سورعى ستانتسيالارىنا جانە جىلۋ قوندىرعىلارىنا قول جەتكىزە الماۋىنا اكەلەدى. مۇنداي ارەكەت عيماراتتاردى پايدالانۋ قاۋىپسىزدىگىنە تىكەلەي ءقاۋىپ توندىرەدى، توتەنشە جاعدايدىڭ تۋىنداۋ ءقاۋپىن بىرنەشە ەسە ارتتىرادى. سونىڭ ناتيجەسىندە ازاماتتاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا تىكەلەي ءقاۋىپ توندىرەدى. سونىمەن قاتار، زاڭسىز قايتا جوبالاۋ تۇرعىن ءۇي كەشەندەرىن جوبالاۋ كەزىندە قاراستىرىلماعان كوممۋنيكاتسياعا ارتىق اۋىرتپالىق تۋعىزادى، - دەدى سەناتور باس پروكۋروردىڭ اتىنا جولداعان ساۋالىندا.
بەكبول ازاماتتاردىڭ جەرگىلىكتى ورگاندار مەن پروكۋراتۋراعا وتىنىشتەرى ناتيجە بەرمەيتىنىن، بۇل ولاردى رەسپۋبليكالىق دەڭگەيگە جۇگىنۋگە ءماجبۇر ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- مۇنداي كەلىسىمشارتتاردى جارامسىز دەپ تانۋ جانە تەحنيكالىق قاباتتاردى، جەرتولەلەر مەن پاركينگتەردى سوت ورگاندارى ارقىلى كوندومينيۋمعا قايتارۋ ءۇشىن پروكۋرورلىق ارەكەت ەتۋ شارالارىن قابىلداۋ ماڭىزدى. مەنشىك يەلەرى جينالىستارىنىڭ حاتتامالارىن بۇرمالاعانى جانە ورتاق مۇلىكتى زاڭسىز يەمدەنگەنى ءۇشىن اكىمشىلىك جانە قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىكتى كۇشەيتۋ تۋرالى ماسەلەنى قاراستىرۋ كەرەك، - دەدى سەناتور.