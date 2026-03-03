سەنات ءتوراعاسى: رەفەرەندۋم - پرەزيدەنتتىڭ ساياسي باعدارىن ىسكە اسىرۋدىڭ تاريحي كەزەڭى
تالدىقورعان. KAZINFORM - جاڭا كونستيتۋتسيا اۋىل ءومىرىن جاقسارتۋعا، سونداي-اق ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى، ينكليۋزيا جانە ەتنوسارالىق كەلىسىمنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن شەشۋگە قالاي كومەكتەسە الادى؟
سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ بۇگىن جەتىسۋ وبلىسىنىڭ فەرمەرلەرىمەن وسى تاقىرىپتاعى وزەكتى ماسەلەلەردى تالقىلادى.
- پرەزيدەنتىمىز قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىل شارۋاشىلىعىن قارقىندى دامىتۋعا ۇنەمى باسا ءمان بەرىپ كەلەدى. ەلدىڭ ءال-اۋقاتى وسى سالاداعى تابىسپەن تىعىز بايلانىستى. بۇل باعىتتاعى ىلگەرىلەۋ اۋىلداردىڭ، وڭىرلەردىڭ، جالپى، تۇتاس ەلدىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرەدى. بۇگىندە وسى جانە باسقا دا سالالاردا جۇيەلى جاڭعىرتۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. ۇسىنىلىپ وتىرعان وزگەرىستەر قازاقستاننىڭ تۇراقتى دامۋىنا، ازاماتتاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە بۇگىنگى ءارى كەلەر ۇرپاقتىڭ ءال-اۋقاتىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان. جەتىسۋ وبلىسى - ەلىمىزدىڭ ماڭىزدى اۋىلشارۋاشىلىق، يندۋستريالىق، عىلىمي جانە ەكونوميكالىق ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى. بۇگىندە وڭىردەگى كاسىپورىندار وسى يگى ءداستۇردى جالعاستىرىپ، ءوسىم مەن يننوۆاتسيانىڭ ناقتى درايۆەرىنە اينالىپ كەلەدى، - دەدى سەنات ءتوراعاسى.
ماۋلەن اشىمبايەۆ ءماسليحات دەپۋتاتتارىمەن جانە وڭىردەگى قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەسۋ بارىسىندا ەلىمىزدى ورنىقتى دامىتۋ، دەموكراتيالىق قاعيداتتاردى نىعايتۋ، ساياسي جۇيەنى كەشەندى جاڭارتۋ ءۇشىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمانىڭ ستراتەگيالىق جانە تاريحي ماڭىزى زور ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم - پرەزيدەنتىمىز قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەلدى اۋقىمدى ءارى جۇيەلى جاڭعىرتۋ باعدارىن ىسكە اسىرۋ جولىنداعى تاريحي كەزەڭ. ەلىمىزدىڭ بولاشاعىنا قاتىستى ماڭىزدى شەشىمدەردى ازاماتتاردىڭ تاڭداۋىنا سۇيەنە وتىرىپ قابىلداۋ دەموكراتيا قاعيداتتارىنا ادالدىقتىڭ ايقىن كورىنىسى ەكەنى انىق. كونستيتۋتسيالىق رەفورمانىڭ باسىم مىندەتى - تاۋەلسىزدىكتى نىعايتۋ جانە ازاماتتاردىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ. وسىعان بايلانىستى جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىندا زاڭ ۇستەمدىگى مەن قۇقىقتىق ءتارتىپتى كۇشەيتۋگە، ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى مەن مۇددەلەرىن قورعاۋعا، سونداي-اق، ەلدىڭ ورنىقتى دامۋىنا باسىمدىق بەرىلگەن، - دەدى ماۋلەن اشىمبايەۆ.
سەنات دەلەگاتسياسى سونىمەن قاتار «اسار» سپورتتىق-وڭالتۋ كەشەنىنىڭ قىزمەتكەرلەرىمەن جانە ونەركاسىپ اككۋمۋلياتورلارىن شىعاراتىن زاۋىتتىڭ جۇمىسشىلارىمەن اڭگىمەلەستى.