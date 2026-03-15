سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ رەفەرەندۋمدا داۋىس بەردى
استانا. KAZINFORM - سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ جاڭا كونستيتۋتسيا بويىنشا ءوتىپ جاتقان جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋمدا داۋىس بەردى. ول ءوز تاڭداۋىن ەلورداداعى ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحاناداعى № 129 ۋچاسكەدە جاسادى.
ءبۇعان دەيىن ق ر پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ جاڭا كونستيتۋتسيا بويىنشا ءوتىپ جاتقان جالپى حالىقتىق رەفەرەندۋمدا داۋىس بەردى.
سونىمەن قاتار مەملەكەتتىك كەڭەسشى رەفەرەندۋمدا وسى تالقىلاۋلاردىڭ ناتيجەسى ايقىندالاتىنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇگىن قازاقستان ازاماتتارى ەل بولاشاعىنا قاتىستى شەشىم قابىلدايدى.
- قابىلداناتىن شەشىمگە سايكەس، قانداي قوعامدا ءومىر سۇرەتىنىمىزدى جانە قانداي قۇندىلىقتار نەگىزىندە ءارى قاراي داميتىنىمىزدى ايقىندايمىز. مەنىڭ ويىمشا، بۇگىن ماڭىزدى شەشىم قابىلدانادى، - دەدى ول.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى، «World Boxing» ۇيىمىنىڭ پرەزيدەنتى گەنناديي گولوۆكين رەفەرەندۋمدا داۋىس بەردى. بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مالىمدەدى.