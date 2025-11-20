سەنات ءتوراعاسى: كەيبىر تولەمدەردەن تۇسكەن قاراجات باقىلاۋسىز قالىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - كۆازيمەملەكەتتىك كومپانيالاردىڭ ەسەپشوتىندا ەلەۋلى قارجى تۇسىمدەرى بار بولعانىنا قاراماستان، ولارعا بيۋجەتتەن قوسىمشا قوماقتى سومالار بولىنەدى.
ال، ولاردى ءتيىمدى پايدالانۋ ماسەلەسى كوڭىل كونشىتپەيدى. وسى ورايدا سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ مۇنداي سحەمانىڭ ورىندىلىعىنا كۇمان كەلتىردى.
پالاتا سپيكەرىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل قاراجاتتى مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارىنا سايكەس وڭىرلەردىڭ قاجەتتىلىكتەرىنە جانە ولاردى دامىتۋعا جۇمساۋعا بولار ەدى.
م. اشىمبايەۆ اتاپ وتكەندەي، پارافيسكالدىق تولەمدەردى جيناۋ جانە پايدالانۋ تەتىكتەرى اشىق ەمەس. تەك «قازاۆتوجول» مەن «جاسىل دامۋ» كومپانيالارىنا عانا بيۋجەتتەن 730 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن. سونىمەن قاتار، قاراجاتتىڭ جۇمسالۋى تۋرالى ەسەپتىلىك ءاردايىم تۇراقتى جانە تولىق كولەمدە بەرىلمەيدى. بۇل ءتيىمسىز پايدالانۋ قاۋپىن تۋعىزادى جانە قوعامنىڭ سەنىمىن تومەندەتەدى.
«بۇگىن سيفرلاردا ايتىلعانداي، ەكى تولىق ەمەس جىلدا «قازاۆتوجول» كومپانياسىنىڭ ەسەپشوتىنا 130 ميلليارد تەڭگە ءتۇستى. سونداي-اق «جاسىل دامۋ» كومپانياسى جۇمىس ىستەيدى. وتكەن جانە اياقتالماعان وسى جىلدا ونىڭ ەسەپشوتىنا 600 ميلليارد تەڭگە ءتۇستى. ياعني، بۇل جەتكىلىكتى ۇلكەن رەزەرۆتەر. مىنە، قازىر ءبىز وڭىرلەر ءۇشىن قاراجات ىزدەپ جاتىرمىز، مىسالى، ينفراقۇرىلىمعا 1 ميلليارد نەمەسە 500 ميلليون. ءبىز وسى ەكى كومپانياعا، باسقالارى تۋرالى ازىرگە ايتپاي-اق قويالىق، بيۋجەتتەن قاراجات ءبولىنۋى جالعاسىپ جاتقانىن كورىپ وتىرمىز. اتاپ ايتقاندا، 2026-جىلعا قارجى قاراجاتى بيۋجەتتە قوسىمشا قاراستىرىلعان. سايكەسىنشە، سۇراق تۋىندايدى: نەگە ءبىز ولارعا قوسىمشا قاراجات قاراستىرامىز؟ سونداي-اق بۇل كومپانيالاردىڭ قاراجاتىن باقىلاۋعا قاتىستى دا ماسەلە بار. اقشا ءبىرىڭعاي قازىناشىلىق شوتتى اينالىپ ءوتىپ جاتىر. دەمەك، بۇل قاراجاتقا پارلامەنتتىك جانە قارجىلىق باقىلاۋ السىرەگەن، بيۋجەتتىك راسىمدەر ورىندالمايدى. ياعني، ءتارتىپ جوق جانە وسى قاراجاتتى ۇتىمدى پايدالانۋ تۋرالى سۇراق تۋىندايدى»، - دەدى سەنات ءتوراعاسى پالاتانىڭ جالپى وتىرىسىندا.
بۇل تۇرعىدا م. اشىمبايەۆ كەلەسى جىلى جۇمىس بارىسىندا وسى ماسەلەلەردى ەسكەرۋدى، ولار بويىنشا شەشىم قابىلداۋدى ۇسىندى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «2026-2028-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەت تۋرالى» زاڭ تالقىلاندى. سەنات قۇجاتتىڭ جەكەلەگەن باپتارىن جاڭا رەداكسيادا ۇسىنىپ، ونى ماجىلىسكە قايتاردى.
اۆتور رۋسلان عابباسوۆ