سەنات «بايتەرەك» عارىش كەشەنىنىڭ جۇمىسىنا قاتىستى قۇجاتتى ماقۇلدادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «2004 -جىلعى 22-جەلتوقسانداعى قازاقستان ۇكىمەتى مەن رەسەي ۇكىمەتى اراسىنداعى «بايقوڭىر» عارىش ايلاعىندا «بايتەرەك» عارىش زىمىران كەشەنىن قۇرۋ تۋرالى كەلىسىمگە وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى حاتتامانى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭى ماقۇلداندى.
اتالعان حاتتاما مەملەكەتتىك جوبانى ىسكە اسىرۋ مەرزىمدەرىن ناقتىلاپ، ءبىرقاتار سالىق جانە ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرىن رەتتەۋگە باعىتتالعان.
- حاتتامادا مىناداي نەگىزگى وزگەرىستەر كوزدەلگەن: ۇشۋ سىناقتارىنىڭ باستالۋ مەرزىمى 2023 -جىلدان 2025 -جىلعا اۋىستىرىلادى. 2028- 2039 -جىلدار ارالىعىندا جىلىنا ەكى رەت ەمەس، ءۇش رەت كەپىلدەندىرىلگەن ۇشىرۋدى جۇرگىزۋ جوسپارلانعان. «بايتەرەك» اكسيونەرلىك قوعامىنا كورپوراتيۆتىك تابىس سالىعى بويىنشا جەڭىلدىكتەر مەرزىمى 2028 -جىلدان، ياعني جاڭا كەشەن پايدالانۋعا بەرىلگەننەن كەيىن 15 جىلعا دەيىن ۇزارتىلىپ وتىر. اتالعان سالىق بويىنشا پرەفەرەنسيالار جوبانىڭ تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەسىندە قاراستىرىلماعانىمەن، بيۋدجەتكە قوسىمشا جۇكتەمە تۇسىرمەي، ينۆەستيسيالىق تارتىمدىلىقتى ارتتىرۋ ماقساتىندا ۇسىنىلدى. قارجىلاندىرۋ رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن مەملەكەتتىك تاپسىرما اياسىندا جۇزەگە اسىرىلادى. قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستان ءوز مىندەتتەمەلەرىن تولىق كولەمدە ورىنداپ وتىر. تەحنيكالىق جانە ۇشىرۋ كەشەندەرى جاڭارتىلىپ جاتىر، - دەدى سەناتور بيبىگۇل جەكسەنباي.
ونىڭ ايتۋىنشا، جوبانى جالپى قۇنى - 90,8 ميلليارد تەڭگە، ونىڭ ىشىندە 2025 -جىلعا 60,8 ميلليارد تەڭگەسى كوزدەلگەن. رەسەي تاراپى «سويۋز-5» زىمىران تاسىعىشىن جانە ونىڭ تەحنيكالىق جابدىقتارىن دايىنداۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. زاۋىتتىق سىناقتار قازاقستاندىق مامانداردىڭ قاتىسۋىمەن جۇزەگە اسىرىلدى. العاشقى ۇشىرۋ 2025 -جىلعى جەلتوقسان ايىنا جوسپارلانعان.
- «سويۋز-5» زىمىران تاسىعىشىنىڭ ارتىقشىلىقتارىنا توقتالساق، ەكولوگيالىق تۇرعىدان قاۋىپسىز، كەروسين مەن وتتەگى وتىنىن قولدانادى. «سويۋز-5» قازىرگى كەزدە پايدالانىپ جۇرگەن «پروتون-م»-نىڭ ورنىن باسادى. «بايتەرەك» جوباسى - قازاقستان تاۋەلسىزدىك العاننان بەرگى بايقوڭىرداعى العاشقى جانە جالعىز تولىققاندى بىرلەسكەن باستاما. بۇل جوبا عارىش ايلاعى ينفراقۇرىلىمىن ساقتاپ قالۋ، وتاندىق كادرلىق الەۋەتتى ارتتىرۋعا، عارىش سالاسىنىڭ تولىق سيكلىن، اپپاراتتار جاساۋ مەن ولاردى ۇشىرۋدى وزىمىزدە ۇيىمداستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى دەپۋتات.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، قازىر ەلىمىزدە بەس عارىش اپپاراتى پايدالانىلۋدا. تاعى بەس اپپارات جاسالىپ جاتىر. ونىڭ ەكەۋى ەكسپورتتىق كەلىسىمدەر اياسىندا شەتەلگە ارنالعان. بۇل وتاندىق ءوندىرىستى دامىتۋدىڭ جانە كوممەرتسيالىق عارىش سالاسىن قالىپتاستىرۋدىڭ ناقتى كورسەتكىشى. «بايتەرەك» كەشەنىن ۋاقىتىلى ىسكە قوسۋ قازاقستان ءۇشىن عارىش اپپاراتتارىن قۇراستىرۋ مەن ۇشىرۋدى قامتيتىن ءتيىمدى كوممەرتسيالىق جۇيە قۇرۋعا جول اشادى.
ەسكە سالساق، «بايتەرەك» ب ك» ا ق-نىڭ باسقارما ءتوراعاسى ايدىن ايىمبەتوۆ «بايتەرەك» كەشەنىنەن «سويۋز-5» زىمىران-تاسىعىشىنىڭ العاشقى ۇشىرىلىمى جىل سوڭىنا جوسپارلانعانىن راستادى.