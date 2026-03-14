سەمەيلىك وقۋشى ناۋرىز ۇ ب ت- دان 140 بال جينادى
استانا. KAZINFORM - سەمەيلىك وقۋشى ەراسىل سايلاۋوۆ ناۋرىز ۇ ب ت- دان 140 بال الىپ، ەلىمىز بويىنشا ەڭ جوعارى كورسەتكىشكە يە بولدى.
ەراسىل سايلاۋوۆ اباي وبلىسى بورودۋليحا اۋىلىنىڭ تۋماسى.
وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، ول قازىر اليحان بوكەيحان اتىنداعى قازاق ورتا مەكتەبىنىڭ جانە «تاريح مەكتەبى» ءبىلىم بەرۋ ورتالىعىنىڭ تۇلەگى. ەراسىل ناۋرىز ايىنداعى ۇبت- دا 140 بال جيناپ، قازاقستان بويىنشا ەڭ جوعارى ناتيجەگە قول جەتكىزدى.
اتالعان كورسەتكىش نەگىزىندە اعىلشىن ءتىلى پانىنەن 50 بالدىق كونۆەرتاتسيا جاسالدى. ەراسىلدىڭ بوس ۋاقىتىنىڭ باسىم بولىگى كىتاپ وقۋعا جانە شەت تىلدەرىن مەڭگەرۋگە ارنالادى.
ءتىل ۇيرەنۋگە دەگەن قىزىعۋشىلىعىنىڭ ناتيجەسىندە ول 10-سىنىپتا وقىپ جۇرگەن كەزىندە IELTS حالىقارالىق ەمتيحانىن تاپسىرعان. سونىمەن قاتار ۆولەيبول سپورتىمەن تۇراقتى تۇردە اينالىسادى.
ەراسىلدىڭ نەگىزگى ماقساتى - ناعىز ۇ ب ت- دا ءدال وسى ناتيجەنى قايتالاپ، 140 بال يەگەرى اتانۋ جانە «ديپلوماتيا» ماماندىعى بويىنشا مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتىنا يە بولۋ.
ايتا كەتەيىك، 2026 -جىلعى 2- ناۋرىزدا باستالعان ۇ ب ت- نى بۇگىنگى كۇنگە دەيىن 31 مىڭنان استام ادام ءوتتى. تالاپكەرلەردىڭ %63- ى تەستىلەۋدى قازاق تىلىندە، %37- ى ورىس تىلىندە جانە 74 ادام اعىلشىن تىلىندە تاپسىردى.