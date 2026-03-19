    20:31, 19 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    سەمەي يادرولىق سىناق پوليگونى اۋماعىن قالپىنا كەلتىرۋ بويىنشا قانداي جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - ق ر اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگى جىل ىشىندە اتقارىلعان جۇمىستارىنىڭ قورىتىندىلاۋ بارىسىندا بۇرىنعى سەمەي يادرولىق سىناق پوليگونى اۋماعىن قالپىنا كەلتىرۋ بويىنشا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستارعا توقتالعان.

    Семей ядролық сынақ полигоны
    Фото: ҚР Атом энергиясы жөніндегі агенттігі

    اگەنتتىكتىڭ مالىمدەۋىنشە بۇل باعىتتا كەشەندى شارالار اتقارىلعان.

    - زەرتتەۋ ناتيجەلەرى بويىنشا لاستانعان جەرلەردىڭ اۋماعى 833 مىڭ گەكتار، ال شارۋاشىلىققا پايدالانۋعا جارامدى اۋماقتار 997 مىڭ گەكتار بولىپ ايقىندالدى. سەمەي يادرولىق قاۋىپسىزدىك ايماعىن قۇرۋ جوباسى ىسكە اسىرىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    سونداي-اق اگەنتتىك 2026 -جىلى اتوم باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋدىڭ كەلەسى كەزەڭىنە ءوتۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن حابارلدى.

    باسىم باعىتتاردىڭ قاتارىندا «بالقاش» ا ە س قۇرىلىسى جوباسى بويىنشا رەسەي فەدەراتسياسىمەن ۇكىمەتارالىق كەلىسىمدەرگە قول قويۋ، EPC- كەلىسىمشارتقا قول قويۋ، سالانى 2050 -جىلعا دەيىن دامىتۋ ستراتەگياسىن بەكىتۋ، راديواكتيۆتى قالدىقتارمەن جۇمىس ىستەۋ تۋرالى زاڭدى قابىلداۋ، سونداي-اق حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى، ءوندىرىستى وقشاۋلاۋدى جانە كادرلاردى دايارلاۋدى ودان ءارى دامىتۋ كوزدەلىپ وتىر.

    وسىعان دەيىن ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ قازاقستان اتوم ەنەرگەتيكاسى داۋىرىنە قادام باسىپ وتىرعانى تۋرالى ايتقان بولاتىن.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
