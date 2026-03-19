سەمەي يادرولىق سىناق پوليگونى اۋماعىن قالپىنا كەلتىرۋ بويىنشا قانداي جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ق ر اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگى جىل ىشىندە اتقارىلعان جۇمىستارىنىڭ قورىتىندىلاۋ بارىسىندا بۇرىنعى سەمەي يادرولىق سىناق پوليگونى اۋماعىن قالپىنا كەلتىرۋ بويىنشا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستارعا توقتالعان.
اگەنتتىكتىڭ مالىمدەۋىنشە بۇل باعىتتا كەشەندى شارالار اتقارىلعان.
- زەرتتەۋ ناتيجەلەرى بويىنشا لاستانعان جەرلەردىڭ اۋماعى 833 مىڭ گەكتار، ال شارۋاشىلىققا پايدالانۋعا جارامدى اۋماقتار 997 مىڭ گەكتار بولىپ ايقىندالدى. سەمەي يادرولىق قاۋىپسىزدىك ايماعىن قۇرۋ جوباسى ىسكە اسىرىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونداي-اق اگەنتتىك 2026 -جىلى اتوم باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋدىڭ كەلەسى كەزەڭىنە ءوتۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن حابارلدى.
باسىم باعىتتاردىڭ قاتارىندا «بالقاش» ا ە س قۇرىلىسى جوباسى بويىنشا رەسەي فەدەراتسياسىمەن ۇكىمەتارالىق كەلىسىمدەرگە قول قويۋ، EPC- كەلىسىمشارتقا قول قويۋ، سالانى 2050 -جىلعا دەيىن دامىتۋ ستراتەگياسىن بەكىتۋ، راديواكتيۆتى قالدىقتارمەن جۇمىس ىستەۋ تۋرالى زاڭدى قابىلداۋ، سونداي-اق حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى، ءوندىرىستى وقشاۋلاۋدى جانە كادرلاردى دايارلاۋدى ودان ءارى دامىتۋ كوزدەلىپ وتىر.
وسىعان دەيىن ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ قازاقستان اتوم ەنەرگەتيكاسى داۋىرىنە قادام باسىپ وتىرعانى تۋرالى ايتقان بولاتىن.