«سەمەي ورمانى» رەزەرۆاتىن تانىمدىق تۋريزم رەتىندە قاراستىرۋعا بولادى - بەرىك ءۋالي
استانا. KAZINFORM -پرەزيدەنت تاپسىرماسىنا سايكەس اباي وبلىسىندا تۋريزم باسقارماسى قۇرىلدى. اتالعان سالانىڭ الداعى ۋاقىتتاعى الەۋەتى تۋرالى ءوڭىر باسشىسى بەرىك ءۋالي ايتىپ بەردى.
- تۋريزم الەۋەتىن ىسكە اسىرۋ ءۇشىن تۋريستىك مارشرۋتتار بويىنشا جول ينفراقۇرىلىمىن جەتىلدىرۋ جانە جول بويىنداعى سەرۆيستى دامىتۋ جونىندە شارالار قابىلدانىپ جاتىر. وڭىردە تانىمدىق، عىلىمي جانە ەتنيكالىق، ىسكەرلىك، سپورتتىق، مادەني-وقيعالىق تۋريزمنىڭ نەگىزى رەتىندە قاراستىرۋعا بولاتىن باي تاريحي-مادەني مۇرا بار، - دەدى بەرىك ءۋالي ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا ءوڭىردىڭ 9 اي ىشىندەگى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى تۋرالى ەسەپ بەرە تۇرىپ.
وڭىردەگى تۋريستىك، مادەني-تاريحي نىساندار:
- «جيدەباي-ءبورىلى» اباي مۋزەيى؛
- سەمەيدە «الاش ارىستارى» مۋزەي ءۇيى؛
- نيەۆزوروۆتار وتباسى اتىنداعى وبلىستىق بەينەلەۋ ونەرى مۋزەيى؛
- ف. م. دوستويەۆسكي اتىنداعى ادەبي-مەموريالدىق مۋزەي ءۇيى؛
- اباي مەملەكەتتىك تاريحي-مادەني مۋزەيى؛
- الاكول جاعاجايى؛
- بەسقاراعاي اۋدانىنىڭ سولتۇستىك- باتىس بولىگىندەگى شيپالى كول؛
- اياگوز وزەنىنىڭ وڭ جاعالاۋىندا «قوزى-كورپەش جانە بايان-سۇلۋ» مازارى؛
- ءشۇلبى سۋ قويماسى؛
- اباي اۋدانىنداعى قوڭىر اۋليە ۇڭگىرى؛
- اقسۋات اۋدانىنداعى ىرعىزباي اتا كەسەنەسى؛
- «سەمەي - قاراۋىل» تاس جولىندا اڭىزعا اينالعان عاشىقتار جۇبى «ەڭلىك- كەبەك» كەسەنەسى.
- سونىمەن قاتار «سەمەي ورمانى» مەملەكەتتىك ورمان تابيعي رەزەرۆاتىن تانىمدىق تۋريزم رەتىندە قاراستىرۋعا بولادى. رەسپۋبليكالىق جانە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ىسكەرلىك، مادەني، سپورتتىق جانە باسقا دا كەڭ اۋقىمدى ءىس-شارالاردى وتكىزۋ قوناقۇي قىزمەتىنە سۇرانىستى ارتتىرادى. تيىسىنشە زاماناۋي ەليتالىق قوناقۇي كەشەندەرىنىڭ قۇرىلىسىنا سەرپىن بەرەدى. پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس وبلىستا تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جالعاسادى، - دەپ قورىتىندىلادى بەرىك ءۋالي.
ايتا كەتسەك، اباي وبلىسىندا 358,8 شاقىرىم جەرگىلىكتى جول جوندەۋدەن ءوتىپ جاتىر.
سونىمەن قاتار وبلىس اكىمى الاكولدىڭ تۋريستىك جانە ينۆەستيتسيالىق الەۋەتىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.