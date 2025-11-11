ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:42, 11 - قاراشا 2025 | GMT +5

    «سەمەي ورمانى» رەزەرۆاتىن تانىمدىق تۋريزم رەتىندە قاراستىرۋعا بولادى - بەرىك ءۋالي

    استانا. KAZINFORM -پرەزيدەنت تاپسىرماسىنا سايكەس اباي وبلىسىندا تۋريزم باسقارماسى قۇرىلدى. اتالعان سالانىڭ الداعى ۋاقىتتاعى الەۋەتى تۋرالى ءوڭىر باسشىسى بەرىك ءۋالي ايتىپ بەردى.

    Канат Бозумбаев проинспектировал работу противопожарных служб в резервате «Семей орманы»
    Фото: Правительство РК

    - تۋريزم الەۋەتىن ىسكە اسىرۋ ءۇشىن تۋريستىك مارشرۋتتار بويىنشا جول ينفراقۇرىلىمىن جەتىلدىرۋ جانە جول بويىنداعى سەرۆيستى دامىتۋ جونىندە شارالار قابىلدانىپ جاتىر. وڭىردە تانىمدىق، عىلىمي جانە ەتنيكالىق، ىسكەرلىك، سپورتتىق، مادەني-وقيعالىق تۋريزمنىڭ نەگىزى رەتىندە قاراستىرۋعا بولاتىن باي تاريحي-مادەني مۇرا بار، - دەدى بەرىك ءۋالي ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا ءوڭىردىڭ 9 اي ىشىندەگى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى تۋرالى ەسەپ بەرە تۇرىپ.

    وڭىردەگى تۋريستىك، مادەني-تاريحي نىساندار:
    - «جيدەباي-ءبورىلى» اباي مۋزەيى؛
    - سەمەيدە «الاش ارىستارى» مۋزەي ءۇيى؛
    - نيەۆزوروۆتار وتباسى اتىنداعى وبلىستىق بەينەلەۋ ونەرى مۋزەيى؛
    - ف. م. دوستويەۆسكي اتىنداعى ادەبي-مەموريالدىق مۋزەي ءۇيى؛
    - اباي مەملەكەتتىك تاريحي-مادەني مۋزەيى؛
    - الاكول جاعاجايى؛
    - بەسقاراعاي اۋدانىنىڭ سولتۇستىك- باتىس بولىگىندەگى شيپالى كول؛
    - اياگوز وزەنىنىڭ وڭ جاعالاۋىندا «قوزى-كورپەش جانە بايان-سۇلۋ» مازارى؛
     - ءشۇلبى سۋ قويماسى؛
    - اباي اۋدانىنداعى قوڭىر اۋليە ۇڭگىرى؛
    - اقسۋات اۋدانىنداعى ىرعىزباي اتا كەسەنەسى؛
    - «سەمەي - قاراۋىل» تاس جولىندا اڭىزعا اينالعان عاشىقتار جۇبى «ەڭلىك- كەبەك» كەسەنەسى.

    - سونىمەن قاتار «سەمەي ورمانى» مەملەكەتتىك ورمان تابيعي رەزەرۆاتىن تانىمدىق تۋريزم رەتىندە قاراستىرۋعا بولادى. رەسپۋبليكالىق جانە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ىسكەرلىك، مادەني، سپورتتىق جانە باسقا دا كەڭ اۋقىمدى ءىس-شارالاردى وتكىزۋ قوناقۇي قىزمەتىنە سۇرانىستى ارتتىرادى. تيىسىنشە زاماناۋي ەليتالىق قوناقۇي كەشەندەرىنىڭ قۇرىلىسىنا سەرپىن بەرەدى. پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس وبلىستا تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جالعاسادى، - دەپ قورىتىندىلادى بەرىك ءۋالي.

    ايتا كەتسەك، اباي وبلىسىندا 358,8 شاقىرىم جەرگىلىكتى جول جوندەۋدەن ءوتىپ جاتىر.

    سونىمەن قاتار وبلىس اكىمى الاكولدىڭ تۋريستىك جانە ينۆەستيتسيالىق الەۋەتىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.

    اباي وبىلىسى
