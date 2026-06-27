ۆەنەسۋەلاداعى جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 920 ادامعا جەتتى
استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلادا بولعان جويقىن جەر سىلكىنىستەرى سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى 920 ادامعا جەتتى، دەپ حابارلايدى CNN.
بۇل تۋرالى جۋرناليستەرگە ەل پارلامەنتىنىڭ سپيكەرى حورحە رودريگەس مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن ەلدىڭ ۋاقىتشا پرەزيدەنتى دەلسي رودريگەس 589 ادامنىڭ قازا تاۋىپ، 2890 ادامنىڭ جارالانعانىن حابارلاعان بولاتىن. بيلىك وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، ۇيىندىلەردى ارشۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتقاندىقتان، قازا تاپقاندار سانى ءالى دە ارتۋى مۇمكىن. قۇتقارۋشىلار ءۇيىندى استىنان كوز جۇمعان ادامداردىڭ دەنەلەرىن ءجيى تاۋىپ جاتىر.
ۆەنەسۋەلادا سارسەنبى كەشى مەن بەيسەنبى تاڭىندا ماگنيتۋداسى 7,2, 7,5 جانە 4,5 بولاتىن بىرنەشە جەر سىلكىنىسى تىركەلىپ، كوپتەگەن تۇرعىن ءۇي قيرادى. ەلدە توتەنشە جاعداي رەجيمى ەنگىزىلىپ، ەڭ كوپ زارداپ شەككەن لا-گۋايرا شتاتى اسكەري كۇشتەردىڭ باقىلاۋىنا بەرىلدى.
قازىرگى ۋاقىتتا ۆەنەسۋەلا حالىقارالىق ۇيىمدار مەن ءتۇرلى مەملەكەتتەردىڭ گۋمانيتارلىق كومەگىن قابىلداپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۆەنەسۋلاداعى جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 235 ادامعا جەتكەنى حابارلانعان ەدى.
سونداي-اق قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆەنەسۋەلانىڭ ۋاقىتشا پرەزيدەنتى دەلسي رودريگەسكە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى.