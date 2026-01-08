سەۋل-استانا رەيسى شۇعىل بەيجىڭ اۋەجايىنا قونۋعا ءماجبۇر بولدى
استانا. قازاقپارات - Air Astana اۋە كومپانياسىنىڭ ۇشاعى تەحنيكالىق اقاۋعا بايلانىستى بەيجىڭ اۋەجايىنا شۇعىل قوندى.
اۋە كەمەسى 2026 -جىلعى 8- قاڭتاردا سەۋل - استانا باعىتىنداعى KC210 رەيسىن ورىنداپ جاتقان. كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، ۇشاقتاعى بارلىق دارەتحانالاردىڭ ىستەن شىعۋىنا بايلانىستى اۋە كەمەسى قىتاي استاناسىنداعى اۋەجايعا قونعان.
- ۇشاق جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 09:25- تە اۋەگە كوتەرىلىپ، 11:50- دە ءساتتى قوندى. قازىرگى ۋاقىتتا اقاۋدى جويۋ ءۇشىن قاجەتتى قوسالقى بولشەك كۇتىپ وتىرمىز. وسىعان بايلانىستى رەيستىڭ ۇشۋى جەرگىلىكتى ۋاقىتپەن 01:00- گە شەگەرىلدى، - دەپ حابارلادى Air Astana كومپانياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قىتاي ۆيزاسى تالاپ ەتىلمەگەن جولاۋشىلاردىڭ باسىم بولىگى قوناقۇيگە ورنالاستىرىلدى. ال قالعان جولاۋشىلار ترانزيتتىك ايماقتا قالدى. ولارعا تاماق، سۋسىن جانە جىلى جامىلعى ۇسىنىلدى.
Air Astana اۋە كومپانياسى جولاۋشىلاردان كەلتىرىلگەن قولايسىزدىق ءۇشىن كەشىرىم سۇرادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن دە وسى اۋە كومپانياسىنىڭ ۇشاعى وسىنداي تەحنيكالىق سەبەپپەن ۇشۋ باعىتىن وزگەرتۋگە ءماجبۇر بولعان ەدى.
اۆتور
كاميلا مۇلىك