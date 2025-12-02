ەسكى كولىكتەر ۇلەسى 80 پايىز: حالىققا جاڭا كولىك الۋدىڭ قولجەتىمدى جولى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە 5 ميلليوننان استام جەڭىل كولىك تىركەلگەن. ال ونىڭ 80 پايىزعا جۋىعى 10 جىلدان اسقان كولىكتەر.
بۇل تۋرالى ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى ولجاس قۇسپەكوۆ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىنا بەرگەن ونلاين سۇحباتىندا حابارلادى.
- ولاردىڭ بارلىعى ەسكى كولىكتەر. الايدا جاڭا كولىك ساتىپ الۋعا حالىقتىڭ مۇمكىندىگى تومەن. سوندىقتان، ليزينگتى اۆتونەسيەمەن باسەكەلەستىرىپ، نارىقتا تومەن باعامەن قولجەتىمدى ەتىپ، كولىك الۋ مۇمكىندىگىن اشۋ كوزدەلگەن ەدى، - دەيدى ول.
دەپۋتات اۆتونەسيە مەن ليزينگتىڭ ايىرماسىن ءتۇسىندىردى.
- اۆتوكرەديت ارقىلى كولىك العان جاعدايدا، ءارتۇرلى ەكونوميكالىق سەبەپتەرگە بايلانىستى ساتىپ الۋشى نەسيەسىن تولەي الماي قالسا، ونىڭ ەسەپشوتتارى بۇعاتتالىپ، كرەديتتىك تاريحى بۇزىلادى. ال ليزينگتە مۇنداي جاعداي بولمايدى. ەگەر اي سايىنعى تولەمدى تولەي الماسا، كولىكتى جالعا بەرۋشى كومپانيا ونى كەرى الىپ قويادى. ال ساتىپ الۋشى كولىكتى قايتا جالعاستىرىپ العىسى كەلسە، تولەمنىڭ نە ءۇشىن تولەنبەي قالعانىن ءتۇسىندىرىپ، كومپانيامەن ءوزارا كەلىسىم جاساۋى مۇمكىن، - دەيدى ولجاس قۇسپەكوۆ.
ال اۆتوليزينگ الۋ ءۇشىن كولىكتىڭ تۇرىنە قاتىستى ەشقانداي شەكتەۋ جوق.
- تەك ءبىر عانا تالاپ بار. ليزينگكە بەرىلەتىن كولىك مىندەتتى تۇردە جاڭا بولۋى قاجەت. قولدانىستا بولعان كولىك ليزينگ ارقىلى ساتىلمايدى. ال بولاشاقتا ليزينگكە بەرىلىپ، پايدالانۋ بارىسىندا تولەمى جاسالماي قايتارىلعان كولىك بولسا، ونىڭ تەحنيكالىق جاعدايى دۇرىس بولعان جاعدايدا عانا قايتادان ليزينگكە قويۋعا رۇقسات ەتىلەدى، - دەيدى سپيكەر.
اۆتوليزينگكە بەرىلەتىن كولىكتىڭ پايىزدىق مولشەرلەمەسى 15 پايىزدان اسپايدى.
- نەگىزگى كورسەتكىشتەردى مەملەكەت رەتتەدى. بۇل جەردە، ارينە، نارىقتىق مەحانيزم جۇمىس ىستەۋى كەرەك. ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى مولشەرلەمەنى 45 پايىز دەڭگەيىندە بەكىتىپ جاتسا، ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى ونى 36 پايىزدان اسىرماۋ جونىندە شەكتەۋ قويدى. وتكەن اپتادا ءبىز ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەرمەن، اۆتوليزينگ كومپانيالارىمەن جانە اۆتوسالوندارمەن كەزدەسۋ وتكىزدىك. سول جەردە 36 پايىزدىڭ ءوزى حالىق ءۇشىن وتە ۇلكەن جۇكتەمە بولاتىنىن ايتىپ، بۇل مولشەرلەمە 10-15 پايىز دەڭگەيىندە عانا بولۋى قاجەت دەگەن ۇسىنىسىمىزدى جەتكىزدىك. سونىمەن قاتار، باعاسى 10 ميلليون تەڭگەگە دەيىنگى كولىكتەر ءبىرىنشى دەڭگەيگە ەنگىزىلۋى كەرەك دەگەن ۇسىنىس جاسادىق. بۇل باستامالار نارىق تاراپىنان قولداۋ تاپتى. ناتيجەسىندە، بۇگىندە ليزينگكە بەرىلەتىن كولىكتەردىڭ پايىزدىق مولشەرلەمەسى 15 پايىزدان اسپايتىن بولىپ بەكىتىلدى، - دەيدى ءماجىلىس دەپۋتاتى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا جەكە تۇلعالارعا كولىكتى ليزينگ ارقىلى بەرۋ تەتىگى ەنگىزىلىپ جاتىر.