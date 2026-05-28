پەسكوۆ پۋتيننىڭ قازاقستانعا ساپارى تۋرالى: رەسەي ماڭىزدى كەلىسىمدەرگە قول جەتكىزۋدى كۇتەدى
استانا. KAZINFORM - رەسەي فەدەراتسياسى پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆ رەسەي تاراپى ۆلاديمير پۋتيننىڭ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارىنا ۇلكەن ءۇمىت ارتاتىنىن مالىمدەدى.
د. پەسكوۆتىڭ ايتۋىنشا، ەكى ەل اراسىندا كوپجاقتى ىنتىماقتاستىق قالىپتاسقان جانە ساپار بارىسىندا بۇعان دەيىن قول جەتكىزىلگەن ءبىرقاتار كەلىسىمدى بەكىتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
- ءبىز بۇل ساپارعا ۇلكەن ءۇمىت ارتامىز. ەكى ەل اراسىندا ءتۇرلى سالادا جان-جاقتى ىنتىماقتاستىق پەن بايلانىس ورناعان. بۇگىن دە ءبىرقاتار كەلىسىم رەسمي تۇردە بەكىتىلەدى. قانداي قۇجاتتارعا قول قويىلاتىنىن الدىن الا ايتۋدىڭ قاجەتى جوق. قازىر قۇجاتتارعا قول قويۋ جانە ولارمەن الماسۋ ءراسىمى وتەدى. ونىڭ ىشىندە مەملەكەت باسشىلارى دەڭگەيىندەگى ساياسي ءارى تۇجىرىمدامالىق قۇجاتتار دا، مينيسترلىكتەر، ۆەدومستۆولار جانە كومپانيالار دەڭگەيىندەگى سالالىق كەلىسىمدەر دە بولادى، - دەدى دميتري پەسكوۆ استاناداعى تاۋەلسىزدىك سارايىنىڭ كۋلۋارىندا.
سونىمەن بىرگە، ر ف پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى رەسەي ءۇشىن قازاقستانمەن قارىم-قاتىناستىڭ ەرەكشە ماڭىزعا يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- مۇنىڭ ءبارى ءبىز ءۇشىن وتە ماڭىزدى. قازاقستان - ءبىزدىڭ وداقتاسىمىز ءارى ستراتەگيالىق سەرىكتەسىمىز. سوندىقتان بۇل ساپارعا ايرىقشا ءمان بەرىپ وتىرمىز، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، 27-29-مامىر كۇندەرى رەسەي فەدەراتسياسى پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارى وتەدى. مەملەكەتتەر باسشىلارى بۇل ساپاردا قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ جانە وداقتاستىق قاتىناستاردىڭ قازىرگى جاي-كۇيىن، سونداي-اق ونى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.
بۇگىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيندى تاۋەلسىزدىك سارايىندا رەسمي قارسى الدى.