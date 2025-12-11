سكليار يران پرەزيدەنتىنىڭ ساپارى جايىندا: ەكى ەل اراسىندا پايدالانىلماعان الەۋەت مول
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكليار يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكياننىڭ ەلىمىزگە رەسمي ساپارىنا وراي پىكىر ءبىلدىردى.
- بىزدە ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتا پايدالانىلماعان مۇمكىندىكتەر وتە مول. بۇل ەل - كاسپي تەڭىزى ارقىلى كورشىمىز. وسىناۋ ءالى دە جۇزەگە اسىرىلماعان الەۋەتتى پايدالانۋ ءۇشىن بىزدەرگە بەلسەندى تۇردە جۇمىس ىستەۋ قاجەت، - دەدى رومان سكليار اقوردادا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
بۇعان دەيىن اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكياندى قارسى العانىن جازعان ەدىك.
قازىرگى ۋاقىتتا تاراپتار جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ جاتىر. ونىڭ بارىسىندا ساۋدا- ەكونوميكالىق، كولىك- لوگيستيكا جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى قازاق-يران ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى نىعايتۋ ماسەلەلەرى تالقىلانباق.
بۇعان دەيىن Kazinform-نىڭ اناليتيكالىق شولۋشىسى استانا مەن تەگەران اراسىنداعى كەلىسسوزدىڭ استارىنا ءۇڭىلىپ كورگەن ەدى.