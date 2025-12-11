ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:42, 11 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    سكليار يران پرەزيدەنتىنىڭ ساپارى جايىندا: ەكى ەل اراسىندا پايدالانىلماعان الەۋەت مول

    استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكليار يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكياننىڭ ەلىمىزگە رەسمي ساپارىنا وراي پىكىر ءبىلدىردى.

    Роман Скляр
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    - بىزدە ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتا پايدالانىلماعان مۇمكىندىكتەر وتە مول. بۇل ەل - كاسپي تەڭىزى ارقىلى كورشىمىز. وسىناۋ ءالى دە جۇزەگە اسىرىلماعان الەۋەتتى پايدالانۋ ءۇشىن بىزدەرگە بەلسەندى تۇردە جۇمىس ىستەۋ قاجەت، - دەدى رومان سكليار اقوردادا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.

    بۇعان دەيىن اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكياندى قارسى العانىن جازعان ەدىك.

    قازىرگى ۋاقىتتا تاراپتار جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ جاتىر. ونىڭ بارىسىندا ساۋدا- ەكونوميكالىق، كولىك- لوگيستيكا جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى قازاق-يران ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى نىعايتۋ ماسەلەلەرى تالقىلانباق.

    بۇعان دەيىن Kazinform-نىڭ اناليتيكالىق شولۋشىسى استانا مەن تەگەران اراسىنداعى كەلىسسوزدىڭ استارىنا ءۇڭىلىپ كورگەن ەدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار