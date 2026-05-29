SIM- كارتا ارقىلى جاسالعان قىلمىس ءۇشىن ءنومىر يەسى دە جاۋاپ بەرۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قازىر ينتەرنەت-الاياقتار ءتۇرلى ايلا-تاسىلدەردى قولدانۋ ارقىلى ازاماتتاردى الداۋدىڭ جاڭا جولدارىن تاۋىپ وتىر، دەپ حابارلايدى اباي وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ۆەدومستۆو اتاپ وتكەندەي، سولاردىڭ ءبىرى - جاستاردى وڭاي تابىس ۋادەمەن ءوز اتىنا SIM- كارتا راسىمدەتىپ الىپ، كەيىن ونى ءۇشىنشى تۇلعالارعا ساتۋ نەمەسە بەرۋ.
- مۇنداي ارەكەت سىرت كوزگە زيانسىز كورىنگەنىمەن، ونىڭ سالدارى وتە اۋىر بولۋى مۇمكىن. سەبەبى ءسىزدىڭ اتىڭىزعا تىركەلگەن SIM- كارتا قىلمىستىق ماقساتتا پايدالانىلسا، بارلىق قۇقىقتىق جاۋاپكەرشىلىك ەڭ الدىمەن سول ءنومىر يەسىنە - ياعني سىزگە جۇكتەلۋى ىقتيمال، - دەيدى ءتارتىپ ساقشىلارى.
الاياقتار SIM- كارتانى قالاي پايدالانادى؟
ازاماتتاردىڭ جەكە دەرەكتەرىن ۇرلاۋ؛
بانكتىك قوسىمشالار مەن ونلاين سەرۆيستەردى بۇزۋ؛
قوڭىراۋلار مەن حابارلامالار ارقىلى الداۋ سحەمالارىن جۇزەگە اسىرۋ؛
ءارتۇرلى زاڭسىز ارەكەتتەردى ءانونيمدى تۇردە جاساۋ.
سوندىقتان «جەڭىل اقشا تابامىن» دەگەن ويدىڭ ارتىندا ۇلكەن قاۋىپ جاسىرىنعانىن ۇمىتپاڭىز.
- ءوزىڭىزدى جانە جاقىندارىڭىزدى قورعاۋ ءۇشىن: ءوز اتىڭىزعا راسىمدەلگەن SIM- كارتانى ەشكىمگە بەرمەڭىز؛ بەلگىسىز نەمەسە كۇماندى ادامداردىڭ ۇسىنىستارىنا كەلىسپەڭىز؛ «ساتىپ الامىز»، «راسىمدەپ بەر» دەگەن ۇسىنىستاردان باس تارتىڭىز؛ جەكە دەرەكتەرىڭىزدى، SMS- كودتاردى جانە تىركەۋ مالىمەتتەرىن قۇپيا ساقتاڭىز؛ ەگەر كۇماندى جاعدايعا تاپ بولساڭىز، بىردەن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا حابارلاسىڭىز.
ەستە ساقتاڭىز: زاڭ الدىندا جاۋاپكەرشىلىك ناقتى ارەكەت جاساعان ادامعا عانا ەمەس، سول ارەكەتكە مۇمكىندىك بەرگەن ءنومىر يەسىنە دە تيەسىلى بولۋى مۇمكىن. ءوز اتىڭىز - ءوز جاۋاپكەرشىلىگىڭىز. ءوز ءنومىرىڭىز - ءوز قاۋىپسىزدىگىڭىز! - دەپ ەسكەرتتى پ د.
بۇعان دەيىن بالالاردى قاۋىپتى كونتەنتتەن قورعايتىن سيم-كارتا ىسكە قوسىلاتىنىن جازعانبىز.