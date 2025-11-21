Silk Way Star - سالتاناتتى جەرەبە تارتۋ ءراسىمى ءوتتى
استانا. قازاقپارات - «Silk Way Star» شوۋىنىڭ سالتاناتتى جەرەبە تارتۋ ءراسىمى اياقتالىپ، گراند فينالعا قاتىسۋشىلار انىقتالدى.
ءتىزىم رەتى مىناداي:
يازمين ازيز
اۆتانديل ابەسلاميدزە
جاڭ حە سۋان
سارو گيەۆورگيان
ميشەل دجوزەف
مادينابونۋ ادىلوۆا
ALEM
- بۇل جەردە ەڭ باستىسى - بىرلىك جانە دوستىق. بۇل مەگاجوباعا قاتىسقانىمىزعا قۋانىشتىمىز. مەن ءۇشىن كىم جەڭسە دە ماڭىزدى ەمەس. ءبىراق سىزدەر ءبىزدىڭ تاعدىرىمىزدى شەشەسىزدەر، سوندىقتان ءوز جەڭىمپازدارىڭىزدى تاڭداڭىزدار. مىندەتتى تۇردە ەرىنبەي داۋىس بەرۋدى سۇرايمىن، - دەدى ALEM.
ايتا كەتەيىك، العاشقى كەزەڭدە ساحنانى اشقان ALEM ەرتەڭگى فينالدا سوڭعى بولىپ شىعۋى جوسپارلانعان.
- قولداپ، قاراپ جۇرگەندەرىڭىزگە راحمەت. ءبىز قازاقستان حالقىنىڭ جىلى قابىلداۋىن سەزىپ وتىرمىز. بۇل شوۋ اياقتالىپ جاتقانى وكىنىشتى، ءبىراق الدا ءالى كوپتەگەن قىزىقتى جوبالار بار، ءبىز ءالى كوپتەگەن بايقاۋلارعا قاتىسامىز، - دەپ مادينابونۋ ادىلوۆا كورەرمەندەرگە العىسىن ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك، Silk Way Star جوباسىنىڭ ارمەنيادان كەلگەن فيناليسى دارالىعى مەن تۇراقتى تابىسىن كورسەتكەنىن جازدىق.