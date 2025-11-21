ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:12, 21 - قاراشا 2025 | GMT +5

    Silk Way Star - سالتاناتتى جەرەبە تارتۋ ءراسىمى ءوتتى

    استانا. قازاقپارات - «Silk Way Star» شوۋىنىڭ سالتاناتتى جەرەبە تارتۋ ءراسىمى اياقتالىپ، گراند فينالعا قاتىسۋشىلار انىقتالدى.

    Silk Way Star – салтанатты жеребе тарту рәсімі өтті
    Фото: Видеодан алынған скрин

    ءتىزىم رەتى مىناداي:

    يازمين ازيز
    اۆتانديل ابەسلاميدزە
    جاڭ حە سۋان 
    سارو گيەۆورگيان
    ميشەل دجوزەف
    مادينابونۋ ادىلوۆا
    ALEM
    - بۇل جەردە ەڭ باستىسى - بىرلىك جانە دوستىق. بۇل مەگاجوباعا قاتىسقانىمىزعا قۋانىشتىمىز. مەن ءۇشىن كىم جەڭسە دە ماڭىزدى ەمەس. ءبىراق سىزدەر ءبىزدىڭ تاعدىرىمىزدى شەشەسىزدەر، سوندىقتان ءوز جەڭىمپازدارىڭىزدى تاڭداڭىزدار. مىندەتتى تۇردە ەرىنبەي داۋىس بەرۋدى سۇرايمىن، - دەدى ALEM.

    ايتا كەتەيىك، العاشقى كەزەڭدە ساحنانى اشقان ALEM ەرتەڭگى فينالدا سوڭعى بولىپ شىعۋى جوسپارلانعان.

    - قولداپ، قاراپ جۇرگەندەرىڭىزگە راحمەت. ءبىز قازاقستان حالقىنىڭ جىلى قابىلداۋىن سەزىپ وتىرمىز. بۇل شوۋ اياقتالىپ جاتقانى وكىنىشتى، ءبىراق الدا ءالى كوپتەگەن قىزىقتى جوبالار بار، ءبىز ءالى كوپتەگەن بايقاۋلارعا قاتىسامىز، - دەپ مادينابونۋ ادىلوۆا كورەرمەندەرگە العىسىن ءبىلدىردى.

    ايتا كەتەيىك، Silk Way Star جوباسىنىڭ ارمەنيادان كەلگەن فيناليسى دارالىعى مەن تۇراقتى تابىسىن كورسەتكەنىن جازدىق.

    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
