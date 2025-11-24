Silk Way Star مۋزىكالىق جوباسىنىڭ قاتىسۋشىلارى ماراپاتتالدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتىنان حالىقارالىق Silk Way Star مۋزىكالىق جوباسىنىڭ قاتىسۋشىلارى ماراپاتتالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتىنان حالىقارالىق Silk Way Star مۋزىكالىق جوباسىنىڭ قاتىسۋشىلارى مەن ۇيىمداستىرۋشىلارىن ماراپاتتادى.
مۋزىكا ونەرىندەگى جارقىن جەتىستىكتەرى مەن حالىقتار دوستىعىن نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن Silk Way Star جوباسىنىڭ جەڭىمپازى ميشەل دجوزەف (موڭعوليا) Ⅱ دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتالدى. سونداي-اق ءبىرقاتار قاتىسۋشى مەن ۇيىمداستىرۋشى پرەزيدەنتتىڭ العىس حاتىنا يە بولدى.
ەرلان قارين جوبانىڭ باستى ۇيىمداستىرۋشىلارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديو كەشەنىنە جانە قىتايدىڭ China Media Group (CMG) مەدياكورپوراتسياسىنا ريزاشىلىق ءبىلدىردى.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى Silk Way Star مۋزىكالىق كونكۋرسى حالىقارالىق جوبا عانا ەمەس، حالىقتار اراسىنداعى شىنايى دوستىق پەن ناعىز شىعارماشىلىق الاڭىنا اينالعانىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەلىك Silk Way Star جوباسىنىڭ جەڭىمپازى ءانشى Alem-مەن دۋەت ورىنداعىسى كەلەتىنىن ايتقان ەدى.