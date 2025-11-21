Silk Way Star: مۇندا ۆوكالدىق مەگاجوبانىڭ جارقىن جۇلدىزدارى تۋادى
استانا. قازاقپارات - Silk Way Star جوباسىنىڭ ۆيزۋالدى ەرەكشەلىگىنىڭ نەگىزگى ەلەمەنتتەرىنىڭ ءبىرى - اناربەك جاردەموۆ باستاعان قازاقستاندىق ستيليستەر كومانداسى جاساپ شىققان جۇزگە جۋىق ەرەكشە كوستيۋم، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
شوۋعا قاتىسۋشىلار، جۇرگىزۋشىلەر، قازىلار القاسى جانە بالەت بيشىلەرىن قامتيتىن بارلىعى 500-دەن استام ستيل دايىندالدى. كوستيۋمدەردىڭ %70 دان استامى، اتاپ ايتقاندا كۇردەلى كەستەلەۋدەن باستاپ ساندىك ەلەمەنتتەرگە دەيىن قولدان تىگىلدى. دايىندىق جۇمىستارىنا ستيليستەر، ۆيزاجيستەر جانە شاشتارازداردى قوسا العاندا، شامامەن 40 مامان قاتىستى.
شىعارماشىلىق پروتسەسس: اننەن ەسكيزگە دەيىن
جوبا بويىنشا جۇمىس العاشقى حابار تاراتۋدان ءبىر اي بۇرىن باستالدى. الايدا، باس ستيليستىڭ ايتۋىنشا، كەيبىر جەكە ستيلدەر ءبىر تۇندە جاسالىپ شىقتى. دايىندىق پروتسەسى مۇقيات قۇرىلىمدالعان. ءاندى تاڭداعاننان كەيىن رەجيسسەرلەر قويىلىمنىڭ تۇجىرىمداماسىن جاسايدى، ال ستيليستەر ەسكيز جاساپ، ماتالاردى تاڭدايدى جانە ستيلدى تولىعىمەن قۇراستىرادى.
- ءاربىر كوستيۋم ءان يدەياسىن اشادى. كورەرمەنگە بايقالماسا دا، ءبىز ءاربىر بولشەككە ماعىنا بەرەمىز، - دەيدى اناربەك جاردەموۆ.
كەيدە قاتىسۋشىلار ءوز يدەيالارىن ۇسىنادى. ماسەلەن، تۇركىمەن ورىنداۋشىسى دوۆران ءۇشىن ستيليستتەر اناسىنا ارنالعان ءاننىڭ ەموتسيونالدىلىعىن كورسەتەتىن ەرتەگىگە سايكەس كوستيۋم جاسادى.
حالىقارالىق اۋقىم جانە مادەني ەرەكشەلىكتەر
Silk Way Star شىعىس ازيادان كاۆكازعا دەيىنگى ءارتۇرلى شىعارماشىلىق مەكتەپتەر مەن مەنتاليتەتتەرى بار ارتىستەردى بىرىكتىرەدى. بۇل كوماندادان يكەمدى بولۋدى جانە ءار ءارتىستىڭ تاسىلىنە بەيىمدەلۋدى تالاپ ەتەدى. تىلدىك نيۋانستار مەن ناقتى قابىلداۋلارعا قاراماستان، ستيليستەر ارتىستەر مەن كوماندا اراسىنداعى سەنىم ءساتتى ونەر كورسەتۋدىڭ كىلتىنە اينالعانىن اتاپ وتەدى.
قاتىسۋشىلار وزدەرىنىڭ ۇلتتىق بولمىسىن ساحنالىق بەينەسى ارقىلى بىلدىرۋگە تىرىسادى. مىسالى، موڭعوليادان كەلگەن ميشەل دجوزەف ونەرىنە ءوز ۇلتىنىڭ ەلەمەنتتەرىن بىرىكتىردى، بۇل ونىڭ كوستيۋمدەرىنىڭ بولشەكتەرىندە كورىنىس تاپتى.
جۇرگىزۋشىلەر مەن قازىلار القاسىنا ارنالعان ەرەكشە وبرازدار
جۇرگىزۋشىلەر مەن قازىلار القاسىنا بولەك، كۇردەلى كوستيۋمدەر دايىندالدى. ءبىرىنشى ەپيزودتا كورەرمەندەرگە قولمەن كەستەلەنگەن التىن اشەكەيلەرى بار پاتشالىق بارقىت ۇسىنىلدى، ونى دايىنداۋعا ءبىر اپتا كەتتى. فينالدا جۇرگىزۋشىنىڭ جاڭا ساحنالىق كيىمى - ۇزىن قولعاپتارى بار كۇمىس تۇستەس كويلەك ستيلىندە بولدى.
ارتىستەردىڭ ەموتسيالارى مەن ريزاشىلىعى
كوپتەگەن قاتىسۋشىلار كومانداعا اشىق تۇردە العىستارىن ءبىلدىردى. قىتايلىق ءانشى جاڭ حە سيۋان ستيليستەرگە قىزىل بىلعارى كۇرتەشە ءۇشىن شەكسىز العىس ءبىلدىردى، ال وڭتۇستىك كورەيالىق Kandis توبى ساحناعا العاش رەت كەشكى كويلەكتەرمەن شىعىپ، ستيليستەر جۇمىسىنىڭ ناتيجەسىنە تاڭ قالدى. ارمەنيالىق سارو گيەۆورگيان ستيليستەر جۇمىسىنىڭ ساپاسىن جوعارى باعالادى.
ەرتەڭ - فينال
Silk Way Star گراند- فينالى 22 -قاراشادا استانادا وتەدى. تىكەلەي ەفير Jibek Joly تەلەارناسىندا ساعات 20:00-دە كورسەتىلەدى. سونداي-اق، قازاقستان، ازەربايجان، قىرعىزستان، تاجىكستان جانە موڭعوليادا كورسەتىلەدى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، فيناليستەر:
ALEM (قازاقستان)
يازمين ازيز (مالايزيا)
اۆتانديل ابەسلاميدزە (گرۋزيا)
ميشەل دجوزەف (موڭعوليا)
جاڭ حە سيۋان (قىتاي)
سارو گيەۆورگيان (ارمەنيا)
مادينابونۋ ادىلوۆا (وزبەكستان)
جەڭىمپاز ارالاس جۇيە بويىنشا انىقتالادى: %50 قازىلار القاسى جانە %50 ونلاين كورەرمەندەردىڭ داۋىس بەرۋى ارقىلى. ءسىز دە ءوز داۋىسىڭىزدى silkwaystar.org سايتى ارقىلى بەرە الاسىز.
جوبا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى مەن China Media Group (CMG) مەديا كورپوراتسياسى اراسىنداعى كەلىسىم اياسىندا جۇزەگە اسىرىلدى.
گراند-فينال جىلدىڭ ەڭ قىزىقتى مۋزىكالىق وقيعالارىنىڭ بىرىنە اينالارى ءسوزسىز، ال قازاقستاندىق ستيليستەر جاساعان ەرەكشە وبرازدار اۋقىمدى شوۋدىڭ ماڭىزدى بولىگى بولدى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا