SILK WAY STAR حالىقارالىق بايقاۋى: قازاقستان اتىنان ءانشى Alem ونەر كورسەتەتىن بولدى
استانا. KAZINFORM - جۋىردا استانادا باستالاتىن SILK WAY STAR حالىقارالىق ۆوكالدىق بايقاۋىندا قازاقستان نامىسىن ءانشى ALEM (مالىك باتىرحان) قورعايتىن بولدى.
بۇل تۋرالى ايتۋلى ونەر دوداسىنا قاتىستى وتكەن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا ءمالىم بولدى.
- بۇل ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك. مەن جالپى بايقاۋلارعا قاتىسپاعالى كوپ بولدى جانە ساحنادا توپپەن ونەر كورسەتىپ جۇرگەننەن كەيىن بايقاۋعا قاتىسۋدى دا ۇمىتىپ قالىپپىن. سوندىقتاندا ۇسىنىس تۇسكەندە، ارينە، قانشالىقتى بۇل جوبادا ءوزىمدى كورسەتە الامىن دەپ كوپ ويلاندىم. ءبىراق قۋانا-قۋانا قابىل الدىم، ويتكەنى بۇل مەن ءۇشىن كوك تۋىمىزدى الەمدىك ارەنادا جەلبىرەتۋ ۇلكەن مارتەبە. وسى مۇمكىندىك ءۇشىن كوپ-كوپ راحمەت! مەن بارىمدى سالىپ، جەڭىسكە جەتۋگە تىرىسامىن، - دەدى جاس ءانشى.
سونداي-اق ول جوبادا ءار ەپيزودتا تاقىرىپ وزگەرىپ وتىراتىنىن جانە بايقاۋ تالابىنا ساي ول مالىمەتتەردى اشىپ ايتا المايتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، بايقاۋدىڭ ءتۇسىرىلىمى 20 -تامىزدا باستالادى. ال فينالدىق سايىس 22 -قاراشادا «Jibek joly/Silk Way» تەلەارناسىندا جانە بايقاۋعا قاتىسۋشى ەلدەردىڭ باس تەلەارنالارىندا كورسەتىلەدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديو كەشەنى پرەزيدەنتى مەن CMG مەدياكورپوراتسياسى ۇيىمداستىرىپ وتىرعان بايقاۋعا 12 ەل، اتاپ ايتقاندا، ازەربايجان، ارمەنيا، گرۋزيا، مالايزيا، قازاقستان، قىتاي، قىرعىزستان، موڭعوليا، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان، وزبەكستان جانە وڭتۇستىك كورەيا وكىلدەرى قاتىسادى.