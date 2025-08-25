«Silk Way Star» ش ى ۇ ەلدەرىن بىرىكتىرەدى: بەيجىڭدە حالىقارالىق جوبا باستالدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن بەيجىڭدە ش ى ۇ- نىڭ گۋمانيتارلىق الماسۋ-2025 بويىنشا «ۇيلەسىمدىلىك پەن بىرلىك: بولاشاقتى بىرگە جاسايمىز» فورۋمى ءوتتى. فورۋم جۇمىسىنا قازاقستان پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنى دەلەگاتسياسى قاتىستى.
ءىس-شارادا ب ا ق- تىڭ شانحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ گۋمانيتارلىق كۇن ءتارتىبىن ىلگەرىلەتۋدەگى، ەلدەر اراسىنداعى ۇزاق مەرزىمدى ارىپتەستىك پەن ءوزارا تۇسىنىستىكتى نىعايتۋداعى ءرولى تالقىلاندى. جاساندى ينتەللەكت، ۇلكەن دەرەكتەر جانە زاماناۋي كوممۋنيكاتسيالاردى وزگەرتەتىن مۋلتيمەديالىق فورماتتاردى قوسا العاندا، جاڭا تەحنولوگيالارعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
فورۋمدا «Silk Way Star» حالىقارالىق مۋزىكالىق شوۋىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى ءوتتى. ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، بۇل ق ر پرەزيدەنتى ت ر ك مەن قىتاي CMG مەديا كورپوراتسياسىنىڭ بىرلەسكەن جوباسى.
مەديا فورۋم جۇمىسىنا قاتىسقان ق ك پ و ك ناسيحاتتاۋ ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى لي شۋلەي شاعىن قۇرامداعى كەزدەسۋدە «Silk Way Star» جوباسىنىڭ اۋقىمى قازاقستان مەن قىتايدىڭ مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىعىنىڭ ستراتەگيالىق دەڭگەيىن كورسەتەتىنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق جوباعا ساتتىلىك تىلەدى.
- «Silk Way Star» مادەني بىرلىكتىڭ جاڭا پلاتفورماسىنا اينالدى. بۇل - تالانتتاردى، ەلدەر مەن حالىقتاردى بىرىكتىرەتىن، سەنىم مەن شابىت كوپىرىن قۇراتىن جوبا، - دەپ اتاپ ءوتتى ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ ديرەكتورى راۋشان قاجىبايەۆا.
CMG باسشىسى شەن حايسيۋن ر. قاجىبايەۆامەن كەزدەسۋدە مۋزىكالىق شوۋدىڭ ءبىرىنشى ماۋسىمى قىتايدىڭ CCTV-3 وتباسىلىق ويىن-ساۋىق تەلەارناسىندا كورسەتىلەتىنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق ەكىنشى ماۋسىمدى قىتايدا ءتۇسىرۋ نيەتىن راستادى.
مەديا فورۋمنىڭ قورىتىندىسىن تالقىلاي وتىرىپ، قاتىسۋشىلار ش ى ۇ ءسامميتى قارساڭىندا ونىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتىپ، ۇيىمعا قاتىسۋشى ەلدەردىڭ مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى كەڭەيتۋ ءۇشىن «Silk Way Star» جوباسىنىڭ ءرولىن اتاپ ءوتتى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، «Silk Way Star» جوباسىنا 12 ەل - ازەربايجان، ارمەنيا، گرۋزيا، ءۇندىستان، قازاقستان، قىتاي، قىرعىزستان، موڭعوليا، تاجىكستان تۇرىكمەنستان، وزبەكستان جانە وڭتۇستىك كورەيا وكىلدەرى قاتىسىپ جاتىر.
مۋزىكالىق شوۋدىڭ ءتۇسىرىلىمى 2025-جىلدىڭ 26-تامىزىندا باستالادى. ۇلكەن فينال 22-قاراشادا «Jibek Joly/ Silk Way» تەلەارناسىنىڭ تىكەلەي ەفيرىندە جانە قاتىسۋشى ەلدەردىڭ جەتەكشى تەلەارنالارىندا وتەدى.
«Silk Way Star» - جاي عانا مۋزىكالىق جوبا ەمەس، ميلليونداعان كورەرمەندەردى بىرىكتىرەتىن جانە ءوڭىردىڭ ءبىرىڭعاي مەديا كەڭىستىگىن قۇراتىن ەۋرازيانىڭ جاڭا مادەني برەندى.
ايتا كەتەيىك، حالىقارالىق «Silk Way Star» بايقاۋىنىڭ 12 قاتىسۋشىسى تۇگەل استاناعا كەلدى.
بايقاۋعا قازاقستان اتىنان ءانشى Alem ونەر كورسەتەتىن بولدى.