Silk way star - دوستىق پەن تاجىريبە الاڭى
استانا. قازاقپارات - Silk Way Star جوباسى جالعاسىپ جاتىر. 12 ەلدىڭ قاتىسۋشىسىن ءبىر ارناعا توعىستىرعان بايقاۋدىڭ ءار كۇنى قىزىقتى وتۋدە. Silk Way Star - تەك قانا ونەر الامانى ەمەس، ول دوستىق پەن ىزگىلىكتى دارىپتەيتىن الاڭ.
وسى رەتتە بايقاۋدىڭ ءادىلقازى مۇشەسى، تۇرىكمەنستان وپەرا ءانشىسى اتاجان بەرديەۆ «JibekJolу» ارناسىنا استانادا العان اسەرىمەن ءبولىستى.
- قازاقستان - وتە قوناقجاي حالىق. ءتىپتى بۇل ەلدىڭ قوناقجايلىلىعى ادامدارىنىڭ وزگەگە دەگەن قارىم-قاتىناسىنان-اق بايقالادى. ال، حالىقارالىق جوباعا كەلەتىن بولساق، مەن بۇل جەردە ءادىلقازى رەتىندە العاش رەت قاتىسىپ وتىرمىن. العان اسەرىم ەرەكشە. سەبەبى، بۇل جەرگە تورتكۇل دۇنيەنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن ەڭ تالانتتى جاستار جينالعان. مەنىڭ ءبىر بايقاعانىم، Silk Way Star تەك سىناق الاڭى ەمەس، مۇندا دوستىقتىڭ لەبى سەزىلەدى، - دەيدى مارتەبەلى مەيمان.
ءبىراق، جوباعا كورەرمەن بولۋ مەن قازىلىق ەتۋ ەكى بولەك دۇنيە. حالىقارالىق دەڭگەيدەگى جوبا قاتىسۋشىلارىنا قارا قىلدى قاق جارىپ ءادىل باعا بەرۋ قيىن جۇمىس، - دەيدى ول. سەبەبى، استاناعا الىستان ات تەرلەتىپ كەلگەن ءار قاتىسۋشى جەڭىمىپاز بولۋعا لايىقتى.
- ءادىلقازى بولۋ بۇل - جاۋاپكەرشىلىگى مول شارۋا. سەبەبى، ءار قاتىسۋشىنىڭ وزىنە ءتان تالانتى مەن حاريزماسى بار. داۋىستارى مەن تاڭداعان باعىتتارى دا ءارتۇرلى. سوندىقتان مەن ءۇشىن ولارعا باعا بەرۋ وتە قيىن. ءبىزدىڭ بەرگەن باعادان قاتىسۋشىنىڭ بولاشاق تاعدىرى شەشىلەدى. ەشكىمنىڭ كوڭىلىن قالدىرعىم كەلمەيدى. ءبىراق، سايىستىڭ تالابى سولاي. ەرەجەسى بار. جەڭىمپاز تەك بىرەۋ عانا بولۋى كەرەك، - دەدى اتاجان بەرديەۆ.
ايتپاقشى، ونەرپازدار جاقىندا عانا استانا قالاسىندا ەكسكۋرسيا جاساپ، ءبىر-بىرىمەن دوستىق قارىم-قاتىناسىن نىعايتا ءتۇستى. شاھاردىڭ كورىكتى جەرلەرىن ارالاپ، قازاق حالقىنىڭ مادەنيەتىمەن تانىستى. تانىسىپ قانا قويماي، تونىڭ تاريحىنا تەرەڭ بويلادى. قاتىسۋشىلار العان اسەرىن سوزبەن جەتكىزۋ مۇمكىن ەمەس ەكەنىن جاسىرمادى.
- مۇندا قوناقجايلىلىق وتە كەرەمەت. ادامدارى ماعان قاتتى ۇنادى. اسىرەسە استانانىڭ عيماراتتارى مەن ارحيتەكتۋرالىق تۋىندىلارى ەرەكشە. سونداي-اق، مادنەي مۇرالارى دا تاڭداي قاقتىرماي قويمادى. ەگەر مەنەن قازاقستان تۋرالى پىكىرىڭىز قانداي دەسە، بىردەن باس بارماعىمدى كورسەتىپ باعا بەرەتىن ەدىم، - دەيدى قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىرى.
ايتا كەتەيىك، بۇل جوبانى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى مەن قىتايدىڭ CMG مەدياكورپوراتسياسى بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىپ وتىر. ال، حالىقارالىق Silk Way Star جوباسى 20 -قىركۇيەكتەن باستاپ «JibekJolу» ارناسىندا كورەرمەنگە جول تارتادى.