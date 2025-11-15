Silk Way Star ءان بايقاۋىنىڭ فيناليستەرى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - استانادا ازياداعى العاشقى ءىرى ۆوكالدىق مەگاجوبا - Silk Way Star جوباسىنىڭ جارتىلاي فينالى اياقتالدى. 12 ەلدىڭ ورىنداۋشىلارىن بىرىكتىرگەن جانە الەم بويىنشا ميلليونداعان كورەرمەن جيناعان بۇل مۋزىكالىق شوۋدىڭ 9-شى ەپيزودى ماۋسىمداعى ەڭ شيەلەنىسكە تولى ءارى اسەرلى شىعارىلىمداردىڭ ءبىرى بولدى.
فينالدا - ازيانىڭ ەڭ مىقتى جەتى داۋسى
جارتىلاي فينال قورىتىندىسى بويىنشا فينالدىق جەتىلىككە ALEM (قازاقستان)، يازمين ازيز (مالايزيا)، اۆتانديل ابەسلاميدزە (گرۋزيا)، ميشەل دجوزەف (موڭعوليا)، جان حە سيۋان (قىتاي)، سارو گيەۆورگيان (ارمەنيا) جانە مادينابونۋ ءادىلوۆا (وزبەكستان) ءوتتى.
حالىقارالىق قازىلار القاسىنىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى ەپيزود الدىنداعى شىعارىلىم ەڭ كۇردەلى كەزەڭ بولدى: قاتىسۋشىلار العاش رەت قازاقستاندىق 6eluchchi, A. Z. مارجان اراپبايەۆا جانە Mona Songz سەكىلدى ارتىستەرمەن بىرگە دۋەت ورىندادى. بۇل ولاردىڭ ۆوكالىن جاڭا ستيلدە تانىتۋعا مۇمكىندىك بەردى.
جارتىلاي فيناليستەر وزدەرىنىڭ اۆتورلىق اندەرىن، ۇلتتىق تۋىندىلارىن جانە ءوز ەلدەرىنىڭ حيتتەرىن ورىنداپ، حالىقارالىق دەڭگەيگە لايىق شەبەرلىكتەرىن كورسەتتى.
بۇرىن-سوڭدى بولماعان گەوگرافيا
Silk Way Star - اۋقىمى جاعىنان مۇنداي اۋقىمدى دەڭگەيدەگى ارتىستەردى بىرىكتىرگەن ورتالىق ازياداعى العاشقى ۆوكالدىق جوبا. بايقاۋعا ازەربايجان، ارمەنيا، گرۋزيا، قازاقستان، قىتاي، قىرعىزستان، مالايزيا، موڭعوليا، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان، وزبەكستان جانە وڭتۇستىك كورەيا ەلدەردىڭ ورىنداۋشىلارى قاتىسۋدا. ولاردىڭ بارلىعى - حالىقارالىق بايقاۋلاردىڭ جەڭىمپازدارى، تانىمال ارتىستەر جانە ءوز مۋزىكالىق مەكتەپتەرىنىڭ جارقىن وكىلدەرى.
العاشقى ەپيزودتاردان باستاپ- اق جوبا ايماق ەلدەرى اراسىنداعى شىعارماشىلىق الماسۋعا ارنالعان بىرەگەي كەڭىستىك قالىپتاستىراتىن ءىرى كروسس- مادەني مەدياونىمگە اينالدى.
بۇعان قوسا، Silk Way Star سوڭعى جىلدارداعى ەڭ اۋقىمدى مۋزىكالىق جوبالاردىڭ بىرىنە اينالدى. قاتىسۋشى ەلدەردەگى جانە حالىقارالىق تەلەارنالارداعى ترانسلياتسيالاردىڭ جيىنتىق اۋديتورياسى 1 ميلليارد كورەرمەننەن اسادى. مۇنداي قامتۋ جوبانى ورتالىق ازيانىڭ جاڭا مادەني برەندىنە اينالدىرىپ، تۇتاس ايماقتىڭ مۋزىكاسىنا قىزىعۋشىلىقتى ارتتىرا تۇسەدى.
باكۋدەن ۇلانباتىرعا دەيىنگى كورەرمەندەر
Silk Way Star جوباسى التى مەملەكەتتىڭ تەلەارنالارىنان كورسەتىلدى. ولار:
Space TV (ازەربايجان)
«سافينا» (تاجىكستان)
«مۋزىكا» جانە «مادانيات» (قىرعىزستان)
UBS جانە «ايست گلوبال» (موڭعوليا)
Zor TV (وزبەكستان)
Georgian Times (گرۋزيا)
قازاقستانداعى ەپيزودتار ءار سەنبى سايىن 20:00-دە Jibek Joly ارناسىندا جانە 22:30-دا حالىقارالىق Silk Way ارناسىندا كورسەتىلەدى.
جوبا قازىردىڭ وزىندە ايماقتىڭ داستۇرلەرى، تىلدەرى مەن شىعارماشىلىق مەكتەپتەرىن بىرىكتىرەتىن جاڭا مادەني ديپلوماتيا قۇرالى اتاندى.
فينالدىق ەپيزود 22 -قاراشادا ساعات 20:00-دە Jibek Joly تەلەارناسىندا تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى. ترانسلياتسيالار ءبىر ۋاقىتتا قازاقستان، ازەربايجان، تاجىكستان، قىرعىزستان جانە موڭعوليادا وتەدى.
العاشقى ازيالىق مەگاجوبانىڭ جەڭىمپازى ارالاس جۇيە بويىنشا انىقتالادى:
50% - قازىلار شەشىمى، %50 - ونلاين داۋىس بەرۋ.
ءاربىر كورەرمەن silkwaystar.org سايتىندا ءوزىنىڭ سۇيىكتى قاتىسۋشىسىن قولداي الادى.
ايتا كەتەيىك، Silk Way Star جوباسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنى مەن قىتايدىڭ China Media Group (CMG) مەديا كورپوراتسياسى اراسىنداعى كەلىسىم اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى.