«Silk Way Star» بايقاۋى ءبىرقاتار ازيا ەلدەرىندە تەلەارنادان كورسەتىلەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا وتەتىن ازيا ەلدەرى اراسىنداعى «Silk Way Star» حالىقارالىق بايقاۋى جوباعا قاتىسۋشى ەلدەردىڭ باس تەلەارنالارىنان كورسەتىلەدى. بۇل تۋرالى ونەر دوداسىنىڭ باستالۋىنا وراي «قازمەديا ورتالىعى» ستۋدياسىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ايتىلدى.
- ءار ەلدە سول ەلدىڭ تىلىندە كورسەتىلەدى. مىسالى ءبىزدىڭ ەلدە العاشقى كەزەڭ 20-قىركۇيەك كۇنى ەفيرگە شىعادى. سودان كەيىن ول قىتايدا قىتاي تىلىندە كورسەتىلەدى. ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ تەلەارناسىندا سول ءوز ەلدەرىنىڭ تىلدەرىندە كورسەتىلەدى، - دەيدى «Jibek Joly/Silk Way» تەلەارناسىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى ەركەجان كۇنتۋعان.
سونداي-اق سپيكەر 12 ەلدەن كەلەتىن قاتىسۋشىلار مەن جيۋريلەردىڭ ءوز ەلدەرىندە تانىمال جۇلدىزدار جانە ايتۋلى ماماندار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ولار ءوز ەلدەرىندە اتاقتى حالىق ارتىستەرى، مۋزىكالىق پروديۋسسەرلەر، تانىمال تۇلعالار. سولاردىڭ ءبارىنىڭ تالاپتارىن ەسكەرە وتىرىپ، جوبا جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلىپ جاتىر، - دەدى ەركەجان كۇنتۋعان.
ودان بولەك ول بايقاۋدىڭ كەلەسى جىلى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىندا وتەتىنىن ايتتى. ال ودان كەيىنگى جىلدارى بۇل بايقاۋدى وتكىزۋگە وزگە دە ازيا ەلدەرى ۇسىنىس جاساسا، ولارعا بايقاۋدى وتكىزۋ مۇمكىندىگىن بەرۋگە ەش كەدەرگى جوعىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ازيا مەملەكەتتەرى اراسىندا العاش ۇيىمداستىرىلعان مۋزىكالىق بايقاۋ استانادا وتەتىنىن جازعان ەدىك.
ەربول جانات