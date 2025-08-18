22:08, 18 - تامىز 2025 | GMT +5
سۋدا ءجۇزۋ ادامدى باقىتتى قىلادى
استانا. قازاقپارات - سۋدا ءجۇزۋ كوڭىل كۇيدى كوتەرىپ، ۇيقىنى جاقسارتادى، دەپ جازادى شەتەلدىك ب ا ق. باسسەينگە ءجيى بارۋ ادامنىڭ دەنساۋلىعىن نىعايتىپ قانا قويماي، سونىمەن قاتار باقىتتى قىلاتىن كورىنەدى.
مامانداردىڭ ءتورت اپتالىق زەرتتەۋى بارىسىندا باسسەيندە ءجۇزۋ كەزىندە ادامداردىڭ كوڭىل كۇيى 35 پايىزعا ارتاتىندىعى انىقتالعان. سونداي- اق ۇيقىسى جاقسارادى، كۇش-قۋاتى ارتا تۇسەدى. ءبىر اپتالىق زەرتتەۋدىڭ وزىندە-اق تاجىريبەگە قاتىسۋشى ادامداردىڭ كوڭىل كۇيى 20 پايىزعا جاقسارعانى بايقالدى.
ميننەسوتا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ماماندارىنىڭ ايتۋىنشا، جاس كەزدەگى كەز كەلگەن ايروبيكالىق جاتتىعۋلار - سۋدا ءجۇزۋ، جۇگىرۋ، ۆەلوسيپەد تەبۋ، ميدى قارتايۋدان ساقتايدى. بۇل جاتتىعۋلار ويلاۋ قابىلەتى مەن ەستە ساقتاۋ قابىلەتىن جاقسارتادى.